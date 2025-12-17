Soudan: Le pays et le Sud Soudan s'accordent sur plusieurs domaines de coopération politique et économique

16 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Soudan et le Sud Soudan s'accordent sur plusieurs domaines de coopération politique et économique

Soudan et le Sud Soudan ont convenu de créer un comité économique de haut niveau, présidé par le Premier ministre soudanais et le vice-président sud-soudanais.

Ils se sont également engagés à activer d'autres comités conjoints, à développer leurs partenariats stratégiques et à renforcer leur soutien politique et diplomatique au sein des forums régionales et internationales.

Cette annonce a été faite dans une déclaration conjointe publiée à l'issue de la visite de M. Tut Galwak, conseiller du président Salva Kiir pour les questions de sécurité au Soudan.

La déclaration conjointe réaffirme l'engagement des deux pays à renforcer leur contribution à la paix et à la stabilité dans leurs territoires respectifs et leur volonté de faciliter les importations et les exportations de produits pétroliers et autres marchandises par la création d'une zone franche à Port-Soudan.

