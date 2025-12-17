Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 17 décembre 2025

revue de presse

JOJ Dakar 2026 - « The Roar of Youth », le motif officiel des médailles dévoilé

« The Roar of Youth» est le nom du motif retenu pour l’avers des médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. L’annonce a été faite par le Comité International Olympique (CIO) dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce mardi 16 décembre.

Le motif a été réalisé par la designer espagnole Pilar Barbadillo Vicario, âgée de 26 ans et étudiante en master de design UX/UI. Fière de cette distinction, elle a déclaré : « Les athlètes s’expriment à travers le sport, et moi à travers l’art. »

L’œuvre a été sélectionnée par un jury à l’issue d’un appel à propositions lancé à l’échelle mondiale. Elle figurera ainsi sur les médailles remises aux athlètes qui monteront sur le podium au Sénégal, a précisé le CIO. (Source allAfrica)

Bénin : 30 personnes liées à la tentative de coup d'état emprisonnées

Une trentaine de personnes liées à la tentative de coup d'État déjouée au Bénin, ont été emprisonnées mardi.

Parmi la trentaine d'accusés qui ont comparu devant un procureur spécial du tribunal chargé des crimes économiques et du terrorisme dans la ville de Cotonou la veille, figuraient une majorité de militaires.

Poursuivis pour « trahison », « meurtre » et « atteinte à la sûreté de l'État », ils ont été placés en détention provisoire à l'issue de leur audience. (Source Africanews)

« Jour de la Réconciliation » en Afrique du Sud : Ramaphosa prône l'unité après les attaques de Trump

Comme tous les ans, l’Afrique du Sud a fêté ce 16 décembre le « Jour de la Réconciliation ». Une journée fériée célébrant la fin de l’Apartheid, qui prenait cette année tout son sens alors que le pays fait l’objet de nombreuses attaques verbales de la part du président américain Donald Trump. Ce dernier, qui se place en grand défenseur de la minorité sud-africaine blanche, considère qu'un « génocide blanc » serait en cours dans le pays.

Les propos américains ont occupé une place importante dans les différents discours. Plusieurs participants ont rappelé qu’il n’y a pas de génocide des blancs en Afrique du Sud, comme voudrait le croire Donald Trump. (Source RFI)

Soupçons de blanchiment : L’ex-Première dame bissau-guinéenne rattrapée par la justice portugaise

Longtemps restée à l’arrière-plan du pouvoir bissau-guinéen, Dinisia Reis, épouse de l’ancien président Umaro Sissoco Embalo, se retrouve aujourd’hui sous les projecteurs judiciaires européens.

Mise en examen au Portugal pour des faits présumés de contrebande et de blanchiment de capitaux, l’ex-Première dame est au cœur d’une enquête sensible impliquant d’importants flux financiers en provenance de Guinée-Bissau. Cette affaire éclate dans un contexte de rupture institutionnelle, alors que le pays traverse une nouvelle phase d’instabilité politique après un coup d’État militaire. (Source Afrik.com)

Mali : Restitution des 3 tonnes d’or de Barrick Mining

La justice malienne a ordonné la restitution à la société canadienne Barrick Mining des trois tonnes d’or saisies en janvier dernier, mettant fin à l’un des principaux contentieux miniers ayant opposé l’État malien au premier opérateur aurifère du pays, selon des sources judiciaires et proches du dossier.

La décision concerne l’or extrait du complexe aurifère de Loulo-Gounkoto, dans l’ouest du Mali, et confisqué dans le cadre d’un différend portant sur l’application du nouveau code minier malien et sur des désaccords financiers entre les deux parties. Les trois tonnes d’or, dont la valeur est estimée à environ 400 millions de dollars, étaient conservées à Bamako depuis près d’un an. (Source Apanews)

Gabon : Oligui Nguema hausse le ton contre l’absentéisme et exige une administration plus efficace

En visite au ministère de la Fonction publique, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a dénoncé l’absentéisme et les lenteurs administratives, appelant à une digitalisation accélérée des services.

Le président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a envoyé un signal fort à l’administration ce lundi 15 décembre. En se rendant au ministère de la Fonction publique et du Renforcement des capacités, où il a pris part à la cérémonie de montée des couleurs, le chef de l’État a exprimé son mécontentement face à l’absentéisme et aux dysfonctionnements persistants dans les services publics. (Source Africa Radio)

En Algérie, l’historien et universitaire Mohamed El-Amine Belghit gracié par le président Tebboune

Condamné en appel à trois ans de prison en octobre pour « atteinte à l’unité nationale » et « incitation à la haine raciale », le professeur avait tenu des propos controversés sur la défense de l’identité berbère.

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a accordé, lundi 15 décembre, une grâce à l’universitaire Mohamed El-Amine Belghit, condamné en appel à trois ans de prison ferme dont deux avec sursis pour « atteinte à l’unité nationale » et « incitation à la haine raciale » après avoir tenu des propos controversés sur l’amazighité.

Dans une interview diffusée sur la chaîne Sky News Arabia en mai, le professeur, habitué aux polémiques, avait assimilé la défense de l’identité berbère, et notamment de la langue tamazight, à un « projet idéologique de création franco-sioniste ». (Source Le Monde Afrique)

Les ministres africains se retrouvent en Egypte

La Russie entend engager des discussions avec ses partenaires africains sur les préparatifs du troisième sommet Russie-Afrique, prévu en 2026. L'annonce a été faite mardi par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov

Selon le chef de la diplomatie, ces échanges auront lieu à l'occasion de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, qui se tiendra les 19 et 20 décembre au Caire, en Égypte.

Cette rencontre réunira des représentants russes et africains afin d'évaluer l'état de la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux parties. Elle s'inscrit dans la continuité des sommets Russie-Afrique organisés ces dernières années, qui visent à renforcer les relations politiques, économiques et stratégiques. (Source Togonews)

Afrique de l'Ouest : L'AMCE réussit une chirurgie cardiaque et une radiothérapie inédite

Six mois seulement après son ouverture officielle en juin 2025, le Centre médical africain d'excellence (AMCE) d'Abuja vient de réaliser deux exploits médicaux majeurs, rapporte un communiqué de presse d'Afreximbank en date du 15 décembre 2025. Toute chose qui marque une avancée décisive pour les soins spécialisés en Afrique de l'Ouest. L'établissement a mené avec succès sa première opération à cœur ouvert et la toute première radiothérapie stéréotaxique corporelle (SBRT) de la sous-région pour le traitement du cancer du poumon.

Développé par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) en partenariat avec le King's College Hospital de Londres, l'AMCE est un hôpital tertiaire et quaternaire de classe mondiale. Ces deux réalisations inédites confirment son ambition de fournir, sur le continent africain, des soins complexes et vitaux jusque-là accessibles principalement à l'étranger, réduisant ainsi le recours coûteux au tourisme médical. (Source Fratmat))

Tchad : Des tensions et signes de fracture dans la société

Les critiques sont de plus en plus vives chez les Tchadiens face aux restrictions de l'espace civique et politique et l'emprisonnement de figures de l'opposition.

Nombre de Tchadiens dénoncent les restrictions de l'espace civique et politique qui persistent depuis l'élection de Mahamat Idriss Déby Itno en mai 2024. Ils appellent le chef de l'État à assumer ses responsabilités en adoptant une posture de neutralité et en garantissant la protection de tous les citoyens.

Dans une récente déclaration, des évêques ont également demandé au président tchadien d'amnistier les opposants politiques, faisant notamment référence à Succès Masra et à Idriss Youssouf Boy, ancien directeur de cabinet du président, tombé en disgrâce et qui croupit lui aussi en prison depuis plusieurs mois. (Source Deutsche Welle)