Afrique du Sud: «Jour de la Réconciliation» - Ramaphosa prône l'unité après les attaques de Trump

Comme tous les ans, l'Afrique du Sud a fêté ce 16 décembre le « Jour de la Réconciliation ». Une journée fériée célébrant la fin de l'Apartheid, qui prenait cette année tout son sens alors que le pays fait l'objet de nombreuses attaques verbales de la part du président américain Donald Trump. Ce dernier, qui se place en grand défenseur de la minorité sud-africaine blanche, considère qu'un « génocide blanc » serait en cours dans le pays.

Les propos américains ont occupé une place importante dans les différents discours. Plusieurs participants ont rappelé qu'il n'y a pas de génocide des blancs en Afrique du Sud, comme voudrait le croire Donald Trump.

« Ceux qui répandent des mensonges sur notre pays ne veulent pas parler de l'amitié qui unit les Noirs et les Blancs », a condamné le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, qui a décidé d'aborder le sujet lors de son discours. Selon lui, la simple présence du professeur Carel Boshoff, représentant de la communauté Afrikaner à laquelle le président américain propose l'asile pour fuir de supposées persécutions, « témoigne de l'absence de génocide ». « Parce que s'il y avait un génocide en cours, il n'aurait pas accepté de prendre la parole aujourd'hui », a abondé le président sud-africain.

Accusations de génocide et « fake news »

Lors de sa rencontre avec Donald Trump en mai dernier, ce dernier avait brandi une image de personnels de la Croix-Rouge enterrant des corps de fermiers blancs en Afrique du Sud. Une photo sortie de son contexte, en réalité prise et diffusée en février par l'agence de presse Reuters au lendemain de la chute de la ville de Goma, en République démocratique du Congo.

« La communauté Afrikaner reconnaît toutes les communautés de ce pays en tant que participants à un avenir commun, dans une démarche constructive », a insisté le Docteur Carel Boshoff lors d'une prise de parole ponctuée de messages d'espoir et d'unité. « Et nous espérons être nous aussi reconnus comme tels, c'est pourquoi nous soutenons cette journée de la Réconciliation », a-t-il ajouté.

Le ministre de la Culture et des Sports l'a lui remercié l'ambassadeur d'Allemagne, pays qui a promis de défendre l'Afrique du Sud auprès du président américain.