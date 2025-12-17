Ile Maurice: Stéphanie Jacquin - «Tous les déchets risquent de repartir à l'enfouissement»

interview

Stéphanie Jacquin, manager de l'association We-Recycle, tire le bilan d'une année riche en projets fructueux, soutenus en partie par la générosité des supporteurs du réseau Small Step Matters.

Seul bémol : la fin de la collecte des déchets recyclés dans le district de Rivière-Noire, faute de sponsors. Une mission pourtant remplie avec professionnalisme par l'association depuis sept ans.

Quels ont été les temps forts de l'année 2025 pour We-Recycle ?

En avril et en novembre, je retiens les deux passages du navire français de sensibilisation Plastic Odyssey auquel nous avons prêté mainforte, en organisant les visites des bénéficiaires des organisations non gouvernementales (ONG) ou encore en collectant les déchets en provenance de Saint-Brandon. Une collaboration permise grâce au mandat de l'entreprise Mautopia et qui nous a menés à sensibiliser plus de 1 300 jeunes et adultes.

Grâce aux formations obtenues dans le sillage de la venue de Plastic Odyssey, We-Recycle a pu acquérir des connaissances pour opérer une unité pour traiter certains plastiques contaminés. La mise en place de cette unité s'est faite grâce au support de Maurilait. Prochainement, cette unité sera déménagée des locaux de Maurilait vers Cascavelle.

Grâce aux éco-éducateurs, 17 807 élèves des écoles publiques ont été sensibilisés au tri des déchets cette année.

J'en profite pour lancer un appel car nous sommes à la recherche d'un générateur (y compris de seconde main). Au niveau du développement communautaire, avec le soutien d'un donateur anonyme sur Small Step Matters.org, nous avons lancé une formation entrepreneuriale visant les jeunes et les femmes pour, in fine, les impliquer dans un projet incluant le ramassage des plastiques, leur tri, leur valorisation par la transformation en filaments. Ce projet permettra de fournir de la matière première pour l'impression en 3D tout en recyclant le plastique et en rendant les bénéficiaires plus autonomes économiquement.

Votre projet de sensibilisation au tri des déchets dans les écoles publiques est aussi un succès ?

Effectivement, dans les écoles publiques, l'action de We-Recycle a également fait une avancée considérable avec 17 807 élèves des Grades 5 et 6 formés en 2025 contre 8 999 enfants du Grade 5 en 2024 ! Nos éco-éducateurs ont également pu toucher les établissements secondaires grâce au soutien de l'entreprise PIM Recycling. L'année prochaine s'annonce sous les meilleurs auspices. Grâce à une campagne Small Step Matters financée en intégralité par Investec, notre équipe renforcée de 20 éco-éducateurs sera déployée dans 256 écoles.

Ramassage de déchets par l'équipe de collecte We-Recycle.

Seul bémol de cette année exceptionnelle, le manque de financement pour la collecte des déchets recyclés ?

Oui, une page se tourne actuellement pour We-Recycle, après avoir assuré cette mission depuis 2018 ! Le lundi 8 décembre a marqué un tournant dans notre action avec la fin de la collecte de tri sélectif (plastiques et cannettes) pour la trentaine de points situés dans le district de RivièreNoire. C'est chagrinant, en plus le 8 décembre marquait la Journée mondiale du climat... À la fin du mois de décembre, nous cesserons également de collecter sur la dizaine d'autres points accessibles au public dans l'Ouest. J'éprouve un regret incommensurable, comme toute mon équipe, de devoir en arriver à cette extrémité.

Mais malgré tous les contacts pris ces deux dernières années, je ne peux que constater amèrement le manque d'intérêt du secteur privé pour notre mission concernant la collecte. Et nous avons déjà engagé nos fonds propres précédemment pour maintenir l'activité de collecte des bornes publiques, alors que nous avons fourni ce service gratuitement pendant sept ans. Ayant compris que le modèle de financement de la collecte tel que nous le connaissons est à bout de souffle, nous changeons d'orientation et redéployons nos ressources vers d'autres activités. Nous n'avons pas d'autre choix, nous devons assurer la survie de l'ONG.

L'association We-Recycle a collaboré avec l'équipe de «Plastic Odyssey» pour l'organisation des visites guidées et la collecte des déchets ramassés par l'équipage à St-Brandon.

Et du côté des autorités locales ?

Malheureusement, aucun soutien. Tous les déchets, quels qu'ils soient, risquent de repartir à l'enfouissement à Mare-Chicose, alors que nous savons clairement que le dépotoir est saturé... et que l'accumulation de déchets présente des risques sanitaires.

Une lueur d'espoir, la loi votée sous l'ancien gouvernement pour placer la responsabilité de la collecte des déchets recyclés sous la responsabilité de l'État ?

Encore faut-il que cette loi soit mise en place dans les plus brefs délais, pour remplacer rapidement la collecte que les ONG telles que We-Recycle ne peuvent désormais plus assurer pour les déchets recyclables. Sous peine de voir les bonnes habitudes de tri prises ces dernières années par les citoyens disparaître durant cette période transitoire.

La micro-usine nécessitera un générateur pour opérer à Cascavelle. L'appel est lancé pour un don en nature.

Soutenir We-Recycle à travers Connect'ONG

Citoyens et entreprises sont invités à s'unir pour une même cause : la sensibilisation aux petits gestes ayant un impact concret pour la protection de l'environnement. Les contributions CSR des compagnies à travers www.smallstepmatters.org ouvrent droit à un reçu CSR. Contact : [email protected]

Pour les donateurs individuels, les soutiens peuvent se faire via juice et par virement :

Par Juice - Pay a merchant - Small Step Matters - Référence : We-Recycle

· Numéro de compte MCB - Small Step Matters pour les dons par virement : 000444289887 - Référence : We-Recycle

Descriptif des nombreuses missions de l'organisation non gouvernementale ici : https://www.smallstepmatters.org/projets/ we-recycle/