Le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a célébré le 77e anniversaire de la déclaration universelle des Droits de l'Homme le mercredi 10 décembre au Salon Congo du Pullman Hôtel à Kinshasa.

Sous le signe de la paix, de la dignité et de la solidarité, le Conseil Universel pour la Paix des nations et des continents (Culpac) a organisé le mercredi 10 décembre 2025 au Salon Congo du Pullman Hôtel à Kinshasa, une rencontre exceptionnelle consacrée à la célébration des valeurs universelles des droits humains ; un moment de partage mémorable à l'occasion du 77e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme tandis que la Journée internationale des droits de l'homme existe depuis le 4 décembre 1950.

Des invités de marque ont assisté à cette soirée marquée par la désignation de Dominique Rigobert Mwambay Mudinika au titre de Grand Cordon de la paix et serviteur de l'humanité du Culpac. Il a obtenu des mains du directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, l'acte de reconnaissance de son nouveau statut. Philanthrope et artisan de la paix au pays et à l'international, Dominique Kambayi Mudimika est un disciple du feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, et président du parti politique Union des démocrates rénovés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Bien avant ce moment solennel, le modérateur de la soirée, Chanchan Mutupa, a brièvement présenté le Culpac, créé en 1979 et œuvrant dans la promotion, le renforcement, la consolidation et le rétablissement de la paix ainsi que la vulgarisation des droits humains. Dans son allocution de la soirée, Daniel Santu Biko a déclaré que le conseil se joint à la célébration mondiale de la Journée international des Droits de l'Homme pour «réaffirmer notre engagement collectif et surtout notre mission humanitaire sur la paix, la vulgarisation des Droits de l'Homme et le développement intégral par des activités bienfaisantes ».

Il a reconnu que le chemin vers une paix universelle reste long et semé d'embûches. « Les conflits armés provoquant des massacres d'innocents surtout d'enfants. Les féminicides, le viol ainsi que le non-respect des constitutions générant rébellions et instabilités, constituent autant de défis majeurs pour la communauté internationale. Toutefois, face à ces réalités préoccupantes, le Culpac persiste dans sa mission fondamentale : promouvoir l'amour du prochain et encourager le respect mutuel entre les peuples », a-t-il déclaré.

La soirée s'est clôturé dans une ambiance festive, agrémentée par le mythique groupe musical Zaiko Nkolo Mboka de Jossart Nyoka Longo.