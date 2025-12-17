Afrique: CAN 2025 - La RDC en fixation contre la Zambie avant la compétition

16 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Martin Enyimo

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) affûtent leurs armes à Alicante en Espagne avant d'aborder la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue au Maroc, et jouent un match de fixation contre les Chipolopolo Boys de la Zambie.

Les Léopards se regroupent depuis peu à Alicante en Espagne pour leur stage de préparation de la CAN prévu au Maroc. La deuxième séance d'entraînement a été organisée le lundi 15 décembre, sous la direction du sélectionneur Sébastien Desabre. Les joueurs présents à cette séance sont les gardiens de but Mathieu Epolo, Timothy Fayulu et Lionel Mpasi ; les défenseurs Dylan Batunbinsika, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Joris Kayembe ; les milieux de terrain Ngal'ayel Mukau, Edo Kayembe, Charles Monginda, Pickel, Mario Stroeykens, Nathanael Mbuku, Theo Bongonda, Michel-Ange Balikwisha ; et les attaquants Brian Cipenga, Cédric Bakambu, Samuel Essende, Simon Banza, Meschak Elia et Fiston Mayele.

Et ce mardi 16 décembre, les fauves congolais jouent un match de fixation contre les Chipolopolo Boys de la Zambie, les deux équipes font partie des 24 nations participantes à la 35e édition de la CAN, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 en terre chérifienne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Notons que le temps de rassemblement et préparation des équipes a été réduit car la Fifa a autorisé les clubs à garder leurs joueurs internationaux jusqu'au 15 décembre. C'est donc de manière progressive que les joueurs ont rejoint la tanière des Léopards qui jouent la première rencontre de leur 22e phase finale de la compétition continentale, le 23 décembre, contre les Ecureuils du Bénin, avant d'affronter successivement les Lions de la Teranga du Sénégal le 27 décembre, et ensuite les Zèbres du Botswana le 30 décembre.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.