Afrique: CAN 2025 - La RDC en fixation contre la Zambie avant la compétition

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) affûtent leurs armes à Alicante en Espagne avant d'aborder la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue au Maroc, et jouent un match de fixation contre les Chipolopolo Boys de la Zambie.

Les Léopards se regroupent depuis peu à Alicante en Espagne pour leur stage de préparation de la CAN prévu au Maroc. La deuxième séance d'entraînement a été organisée le lundi 15 décembre, sous la direction du sélectionneur Sébastien Desabre. Les joueurs présents à cette séance sont les gardiens de but Mathieu Epolo, Timothy Fayulu et Lionel Mpasi ; les défenseurs Dylan Batunbinsika, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Joris Kayembe ; les milieux de terrain Ngal'ayel Mukau, Edo Kayembe, Charles Monginda, Pickel, Mario Stroeykens, Nathanael Mbuku, Theo Bongonda, Michel-Ange Balikwisha ; et les attaquants Brian Cipenga, Cédric Bakambu, Samuel Essende, Simon Banza, Meschak Elia et Fiston Mayele.

Et ce mardi 16 décembre, les fauves congolais jouent un match de fixation contre les Chipolopolo Boys de la Zambie, les deux équipes font partie des 24 nations participantes à la 35e édition de la CAN, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 en terre chérifienne.

Notons que le temps de rassemblement et préparation des équipes a été réduit car la Fifa a autorisé les clubs à garder leurs joueurs internationaux jusqu'au 15 décembre. C'est donc de manière progressive que les joueurs ont rejoint la tanière des Léopards qui jouent la première rencontre de leur 22e phase finale de la compétition continentale, le 23 décembre, contre les Ecureuils du Bénin, avant d'affronter successivement les Lions de la Teranga du Sénégal le 27 décembre, et ensuite les Zèbres du Botswana le 30 décembre.