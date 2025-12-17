Congo-Kinshasa: Un projet ambitieux pour renforcer le système de santé face aux urgences sanitaires

16 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Blandine Lusimana

Face à la recrudescence des maladies à potentiel épidémique dont le mpox, le choléra, Ebola, la rougeole, la République démocratique du Congo prépare un plan ambitieux avec le soutien de partenaires techniques.

Avec l'appui de l'OMS, l'Africa CDC et le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), ce projet lancé récemment par le ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale, le Dr Samuel-Roger Kamba permettra au pays de renforcer durablement la préparation, la détection précoce et la réponse aux crises sanitaires.

Il s'agit d'améliorer à terme la résilience du système de santé à travers le renforcement des capacités locales, l'amélioration du diagnostic, la surveillance épidémiologique, l'analyse des données, l'engagement communautaire et la coordination multisectorielle.

Les résultats attendus incluent une meilleure alerte précoce, une confirmation plus rapide des cas, le renforcement des mécanismes d'analyse des flambées et des investissements durables en infrastructures et équipements.

Mis en oeuvre de septembre 2025 à mars 2026, le projet couvre plusieurs provinces, dont Kinshasa, et bénéficiera à plus de 1,2 million de personnes directement et près de 4,8 millions indirectement.

À travers cette initiative, le gouvernement de la République réaffirme son engagement à placer la santé au coeur du développement, à protéger les populations les plus vulnérables et à bâtir un système de santé solide, résilient et préparé pour l'avenir.

