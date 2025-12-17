Congo-Brazzaville: Diversification de l'économie - Une nomenclature des métiers du secteur agricole élaboré pour le pays

Afin de valoriser le capital humain au service de l'agriculture au Congo, plusieurs dizaines de professionnels des métiers du secteur agricole, inspecteurs, enseignants et cadres de l'administration, personnes ressources ont participé à Brazzaville à un atelier d'élaboration de la nomenclature des métiers du secteur agricole.

Financée par la Banque africaine de développement (BAD), l'initiative s'inscrit dans le cadre d'un appui méthodologique de proximité du Bureau international du travail (BIT) et de la BAD à développer des solutions solides, pour le développement des compétences, au profit des jeunes et des communautés vulnérables dans le secteur de l'agriculture au bénéfice du Projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Congo (Prodivac) en République du Congo.

Dans les structures d'enseignement et de formation professionnelle, au plan didactique et pédagogique, les métiers facilitent le regroupement des blocs de compétences pour les troncs communs de plusieurs filières de formation, l'identification des compétences nécessaires à l'élaboration des référentiels de formation et d'évaluation pour la certification et la conception d'un cadre référentiel de métiers et services agricoles compatibles avec les besoins du marché du travail.

Le chef des travaux au lycée Amilcar-Cabral, Audrey Gladys Mayassi Youngui, et l'enseignant Bienvenu Marcellin, Silaho-Baboula, tous deux participants au travaux de l'atelier d'élaboration de la nomenclature des métiers du secteur agricole, reconnaissent que la nomenclature des métiers du secteur agricole est essentielle à l'orientation professionnelle pour les jeunes désireux de faire carrière dans le secteur de l'agriculture au moyen d'une qualification professionnelle.

De même, la nomenclature des métiers du secteur agricole permet aux décideurs économiques d'identifier les écarts de compétences techniques et managériales, de formuler des avis de recrutement et les besoins de renforcement des compétences de leur personnel et ainsi de publier sur les plateformes des structures d'insertion des compétences professionnelles dont elles ont besoin. « Dans le cadre du partenariat entre le gouvernement de la République du Congo et le Bureau international du travail (BIT), matérialisé à travers un accord de convention, il est prévu la réalisation de la nomenclature des métiers du secteur agricole dans les activités du Prodivac », a indiqué Gloria Ondako Oket, coordonnatrice nationale du BIT pour le Prodivac.

L'appui technique du BIT au secteur agricole du Congo a été précédé par la présentation du rapport de l'étude STED, en janvier 2025, l'élaboration et la validation du document stratégique d'identification des compétences, en avril 2025. La méthodologie STED est un outil développé par le BIT qui permet d'intégrer la dimension de la demande des compétences dans les politiques sectorielles afin de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande des compétences.

Enfin, la coordonnatrice nationale du BIT pour le Prodivac a ajouté que l'initiative d'élaboration de la nomenclature des métiers dans le secteur agricole fait suite à la prise en compte des recommandations issues de l'étude d'identification des compétences suivant la méthodologie STED du BIT dans les filières manioc, maïs, en septembre 2024, financée par la BAD.