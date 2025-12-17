Afrique: Match amical International - La RDC dompte la Zambie (2-0)

16 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards de la RDC ont battu les Chipolopolos (Les Boulets de cuivre) de la Zambie sur le score de deux buts à zéro, ce mardi 16 décembre au Stade Pinatar Arena-Murci d'Alicante (Espagne), dans le cadre d'un match amical international.

Le premier but de la rencontre est l'oeuvre d'Arthur Maswaku (22'), sur un tir bien chargé, qui a su désillusionner le gardien zambien.

A la pause, la score du match amical RDC-Zambie est 1-0.

Sébastien Desabre effectue du coup quatre changements à la reprise (46'): M. Epolo monte à la place de T. Fayulu et E. Meschack, M. Balikwisha. S. Kapuadi remplace C. Mbemba et S. Essende, C. Bakambu. A la 62', N. Mbuku remplace aussi N. Mukau.

La pression congolaise s'est accentuée sur le camp adverse. Conséquence, R. Bushiri alourdit le score à la 73eme minute des jeux : RDC 2 - Zambie 0, c'est le score final.

Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs a la phase finale de la Coup d'Afrique des nations (CAN)-2025, qui démarre dimanche 21 décembre.

Logé dans le groupe D, la RDC jouera son premier match officiel de la compétition contre le Bénin à Rabat, le 23 décembre à 19 h 30, heure de Kinshasa.

