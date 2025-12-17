Ile Maurice: La requête sensible de d'Allysaheb Jagai devant la cour

La cour de district de Port-Louis devra se prononcer le 23 décembre prochain sur une demande formulée par Allysaheb Jagai, fils de l'ex-assistant superintendant de police Ashik Jagai, ancien responsable de la défunte Special Striking Team (SST). En liberté conditionnelle depuis le 24 septembre, le prévenu sollicite une modification de ses conditions de remise en liberté afin d'être autorisé à prendre contact avec certains témoins ou suspects liés à l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC).

Allysaheb Jagai a été arrêté le 2 septembre dernier et fait face à trois accusations provisoires de blanchiment d'argent. La FCC cherche à établir un lien entre les fonds ayant transité par ses entreprises familiales et des sommes issues du scandale Reward Money. Lors de sa libération sous caution, contre deux cautions de Rs 300 000 chacune, la cour avait imposé une interdiction stricte de contact avec toute personne susceptible d'être impliquée dans cette affaire.

Par le biais d'une motion pour Variation Order, son avocat, Me Yash Bhadain, soutient que son client doit impérativement pouvoir échanger avec son comptable et d'autres personnes, dont Steven Mootoocurpen et Wendip Appaya, afin de répondre aux interrogations de la FCC et préparer sa défense. Il invoque le droit à un procès équitable tel que garanti par la section 10 de la Constitution.

La FCC, représentée par Me Trishul Naga, s'oppose à cette requête, estimant qu'il existe un risque réel de collusion et d'alignement de versions entre les protagonistes, d'autant plus que les enquêtes les concernant ne sont pas encore finalisées. L'enquêteur principal de la FCC et l'accusé ont été entendus à la barre.

Attendu aujourd'hui, mardi 16 décembre, le ruling de la magistrate Chrisinta Chavrimootoo a finalement été renvoyé au 23 décembre.