Ile Maurice: «Pas de paiement rétroactif pour le rapport du PRB»

S'exprimant sur les ondes de Radio Plus de mardi 16 décembre, le Premier ministre, Navin Ramgoolam est revenu sur plusieurs dossiers majeurs de l'actualité nationale, allant de la situation économique au dossier des Chagos, en passant par les réformes institutionnelles et les enjeux énergétiques.

Selon lui, le premier véritable changement observé depuis l'arrivée du nouveau gouvernement est celui de la liberté d'expression. «La population peut aujourd'hui critiquer librement. Nous payons les conséquences du mismanagement du MSM. Nous ne sommes pas venus au pouvoir pour être populaires, mais pour redresser le pays»

Abordant le State of the economy, Navin Ramgoolam a indiqué que Moody's s'est montrée satisfaite du rapport économique présenté par Maurice, tout en soulignant la fragilité persistante de la situation financière du pays. Sur le dossier des Chagos, le Premier ministre a affirmé que le Premier ministre britannique Keir Starmer est engagé en faveur de la conclusion du traité. « J'espère que l'accord sera signé », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il attend une rencontre avec le président Donald Trump afin d'aborder à la fois la question des Chagos et celle de l'AGOA.

Concernant Rama Sithanen, Navin Ramgoolam a tenu à préciser que ce dernier n'a commis aucune faute professionnelle, estimant que le problème évoqué est lié à une affaire impliquant son fils.

Le Premier ministre a également annoncé une réforme majeure avec la future loi sur la National Crime Agency, qui sera dirigée par un expert étranger. Il parle d'une « révolution », insistant sur sa volonté d'obtenir des résultats concrets. Le projet de loi devrait être présenté au Parlement lors de la reprise des travaux en mars.

Sur l'affaire Kistnen, Navin Ramgoolam a rappelé que, selon Scotland Yard, il s'agit bien d'un cas de meurtre.

«Bâtons dans les roues»

Au chapitre économique, il a souligné que l'économie bleue constituera l'un des principaux pôles de développement du pays, au même titre que les énergies renouvelables. Il a toutefois dénoncé l'attitude de certains fonctionnaires qui, selon lui, « mettent des bâtons dans les roues ».

Le Premier ministre a par ailleurs indiqué que des négociations sont en cours pour la retransmission de la Premier League à Maurice. Concernant les prix des carburants, il a annoncé la volonté du gouvernement de traiter directement avec l'Inde, sans passer par des courtiers, afin de réduire les coûts à la pompe.

Sur le plan de la lutte contre la drogue, l'addictologue Kunal Naeck figure parmi les personnes pressenties pour succéder à Sam Lauthan à la tête de la National Agency for Drug Control (NADC). Navin Ramgoolam prévoit de le rencontrer la semaine prochaine.

Concernant le rapport du Pay Research Bureau (PRB), le Premier ministre a confirmé qu'il existe une possibilité que le document soit présenté cette semaine au Cabinet, tout en précisant qu'aucun paiement rétroactif ne sera effectué, compte tenu de la situation financière du pays.

Enfin, s'agissant d'Air Mauritius, Navin Ramgoolam a exprimé son souhait de voir Qatar Airways opérer à Maurice, estimant qu'un tel partenariat serait bénéfique pour le secteur aérien et touristique.