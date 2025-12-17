Afrique: Badminton - Elsa How Hong accroche l'or en simple dame

16 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Olivier Chapuiset

Elsa How Hong a offert à Maurice sa première médaille d'or aux Jeux Africains de la Jeunesse en Angola. La badiste mauricienne a été sacrée championne en simple dame dimanche soir, s'imposant contre l'Égyptienne Noor Fikry.

Elsa How Hong a écrit une belle page d'histoire avec cette performance puisqu'elle a offert à Maurice sa première médaille d'or à ces Jeux d'Afrique Jeunes. En finale, la jeune pépite du badminton mauricien n'a laissé aucune chance à son adversaire, s'imposant en deux sets (21-18, 21-10).

L'équipe mauricienne a terminé le tournoi par équipe en prenant la médaille de bronze en demi-finale, les protégés de Neeresh Ramtohul se sont inclinés en demi-finale face à l'Algérie. L'équipe mauricienne était composée de Nyanesh Changea, Elsa How Hong, Laurent Carver et Mia Siow.

