Ile Maurice: Jayshree, plus de 30 ans au service de la magie de Noël

Faire ses achats de Noël est, pour beaucoup, un moment attendu avec impatience, synonyme de joie et d'excitation, en particulier pour les enfants. Mais pour que cette expérience soit réellement agréable, elle dépend aussi de la qualité de l'accueil et du service offerts en magasin.

Des employés aimables, patients et disponibles, capables de conseiller et d'orienter les parents à la recherche du jouet idéal, jouent un rôle essentiel dans cette période intense.

À quelques jours de Noël, nous nous sommes rendus dans un magasin de jouets bien connu à Rose-Hill, chez Original. Fondée dans les années 1980, cette enseigne a su traverser les décennies en continuant de proposer, année après année, des jouets conformes aux normes et aux lois en vigueur, tout en maintenant des prix abordables. En ce matin de semaine, le magasin est encore relativement calme. Pourtant, en coulisses, les employés sont déjà à pied d'oeuvre, installant les nouvelles collections et réaménageant les vitrines en prévision de l'affluence des prochains jours.

Parmi eux, Jayshree Chowrimootoo, employée emblématique du magasin, y travaille depuis plus de 30 ans. Elle raconte avoir rejoint l'équipe juste après la fin de ses études secondaires. «J'avais vu une annonce, je suis venue pour un entretien et le jour même, la direction m'a rappelée. Depuis, je suis toujours là», explique-t-elle avec le sourire. Une fidélité rare, qui témoigne d'un profond attachement à son lieu de travail.

La période des fêtes n'est cependant pas de tout repos. «À la fin de l'année, le stress augmente avec le volume de travail. Du 19 au 24 décembre, nous restons ouverts très tard, parfois jusqu'à 1 heure du matin dans la nuit du 24 au 25. Il faut aussi encadrer les jeunes employés recrutés spécialement pour cette période afin qu'ils offrent un service impeccable aux clients», confie-t-elle.

Ce qui motive Jayshree, au-delà de la charge de travail, c'est avant tout le contact humain. Selon elle, c'est l'un des principaux atouts des petits commerces, qui résistent encore face aux grandes enseignes installées dans les centres commerciaux à travers l'île. «Ici, nous prenons le temps d'expliquer aux clients les spécificités de chaque jouet. Nou tir lartikla, nou met lor vitrinn, nou explik klian-la kouma zwe-la marse», dit-elle, illustrant cette proximité avec la clientèle.

Ce service personnalisé se traduit par de petites attentions : saluer les clients habituels par leur nom, se souvenir du personnage préféré d'un enfant ou proposer un cadeau adapté au budget et aux attentes de chaque famille. Un accompagnement qui contraste avec l'aspect souvent impersonnel des grandes surfaces, où les échanges sont rapides et standardisés.

Pour Jayshree, aujourd'hui mère d'une fille de 20 ans, après tant d'années passées chez Original, la boutique est bien plus qu'un simple lieu de travail. «C'est un espace où s'échangent gentillesse, sourires et histoires», affirme-t-elle. Un environnement humain et chaleureux qui donne tout son sens à son métier, bien au-delà des jouets exposés en vitrine.