Ile Maurice: Nouveau hub du bien-être au féminin à Floréal

Samedi dernier, un studio exclusivement féminin a ouvert à Riverwalk, Floréal. C'était une nécessité car les femmes cumulent plusieurs rôles et disposent de peu de temps pour elles.

Elles sont vocales à ce sujet, reconnaît Ashmita Muthoora. «Je donne tout pour ma famille, pour mon boulot, pour tout le monde. Mais moi dans tout ça ?», c'est la rengaine qu'elle entendait sans cesse et venant de mères de famille, d'entrepreneures, de cadres, de professionnelles. Pas assez de temps. Pas d'espace à elles. Elle a trouvé la solution pour ces femmes, soit FloW Mauritius. Il s'agit d'un studio de pilates et de bien-être exclusivement féminin.

Pourquoi l'avoir réservé rien qu'aux femmes ? La question revient souvent. «Je n'exclus pas les hommes mais c'est un lieu pour nous les femmes», explique Ashmita Muthoora, fondatrice et directrice du bien-être. «Dans les salles mixtes, beaucoup de femmes ne se sentent pas libres. Elles ont peur du jugement, elles s'autocensurent, elles ne peuvent pas être authentiques.»

Chez FloW, pas de regard masculin. Pas de compétition. Pas de pression. Juste un espace où pouvoir transpirer sans maquillage, porter un vieux legging troué et être soi-même, sans filtre. Et ça change tout. Plus qu'un studio de pilates, FloW aurait pu se contenter d'être «le studio de pilates pour femmes de Floréal. Mais l'approche est plus large».

L'offre signature est le yoga-pilates fusion, combinaison qui allie la flexibilité du yoga avec le renforcement musculaire du pilates et qui s'enrichit de la méditation de pleine conscience. Mais il y a aussi du Weight Loss Yoga pour celles qui cherchent à perdre du poids sainement, du Prenatal Yoga pour les futures mamans, du Perinatal Pilates pour la récupération post-partum. Et même du Kids Yoga pour les fillettes qui veulent découvrir la pratique avec leur mère.

Au-delà du physique, FloW propose aussi de la FloW Therapy, c'est-à-dire de la méditation, du breathwork, de la libération émotionnelle et du Life Coaching individuel. Car pour Ashmita Muthoora, «on ne peut pas dissocier le corps de l'esprit». FloW a été pensé dans les moindres détails. Y entrer n'est pas comme pénétrer une gym classique. L'espace a été aménagé comme un sanctuaire - lumières douces, matériaux naturels, miroirs arqués qui ne vous confrontent pas en permanence à votre image. Les cours sont limités à 16 personnes maximum. Chaque instructrice connaît votre prénom, votre histoire, vos objectifs. «Vous n'êtes pas un numéro d'abonnement», insiste la fondatrice.

Il y a une évaluation initiale, nommée Soul Compass, qui n'est pas qu'un questionnaire de santé mais une vraie conversation sur la motivation des futures adhérentes. Le choix de l'emplacement n'est pas un hasard. «Les femmes de Floréal et des environs n'ont pas le temps de traverser l'île pour un cours de yoga», explique Ashmita Muthoora. «Elles jonglent déjà entre le boulot, la famille, mille responsabilités. Elles ont besoin de quelque chose de proche.» Ce studio est accessible des principales villes en 15 minutes grand maximum. «Vous pouvez venir pendant votre pause déjeuner, avant le travail, après les heures de bureau.»

Et Ashmita Muthoora ne cache pas ses ambitions. Si ça marche à Floréal, d'autres studios suivront, peut-être au Nord ou à l'Ouest de l'île. Trois formules d'abonnement sont applicables chez FloW après le paiement des frais d'inscription à Rs 2,000 : Serenity à Rs 1 900/mois, soit une session par semaine, Harmony à Rs 2 900/mois : deux sessions par semaine, «la plus populaire», raconte Ashmita Muthoora et Infinity à Rs 3 900/mois : sessions illimitées. Les sessions de Life Coaching de 20 minutes sont à Rs 1 800 par session.

Tous les abonnements sont mensuels et flexibles. «Vous n'êtes pas coincée dans un contrat rigide. FloW ne promet pas des abdos parfaits ou une transformation physique miraculeuse en deux semaines. Ce qu'ils proposent, c'est plus profond : un espace où vous pouvez vous reconnecter à vous-même. Où vous n'avez pas à jouer un rôle. Où vous pouvez respirer, vraiment. On propose un chemin vers une version plus ancrée, plus équilibrée de soi-même.»

Flow est ouvert du mardi au dimanche.