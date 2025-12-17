Ile Maurice: Entre 13e mois, compensation et PRB, la masse salariale sous tension

Entre Rs 12 milliards et Rs 14 milliards pour le bonus de fin d'année, Rs 3,4 milliards pour la compensation salariale, enveloppe supplémentaire de Rs 2,4 milliards pour les pensions de la Sécurité sociale et anticipation du Pay Research Bureau à Rs 10,8 milliards... Entre décembre et janvier, l'économie doit prévoir simultanément près de Rs 30 milliards...

Chaque fin d'année, l'économie mauricienne connaît un phénomène récurrent mais rarement analysé dans toute son ampleur : une concentration exceptionnelle des dépenses salariales sur les mois de décembre et janvier. Bonus de fin d'année, compensation salariale, ajustements liés aux pensions et, en toile de fond, les attentes suscitées par le prochain rapport du Pay Research Bureau (PRB) composent un cocktail social et budgétaire lourd de conséquences, tant pour les entreprises que pour l'État.

En décembre 2025, ce phénomène prend une dimension particulière. Selon les spécialistes, qui s'appuient sur le Survey of Employment & Earnings de 2025, chiffrant le revenu moyen mensuel à plus de Rs 32 800, le 13e mois représente à lui seul entre Rs 12 milliards à Rs 14 milliards,dont environ Rs 11 milliards pour le secteur privé et presque Rs 3 milliards pour les employés du gouvernement. Cette injection de liquidités apparaît significative, d'autant qu'elle est concentrée sur une période très courte.

Le ministère du Travail et des relations industrielles a rappelé, le 12 décembre, que le bonus de fin d'année n'est pas un geste facultatif, mais une obligation légale clairement encadrée. Pour les salariés gagnant jusqu'à Rs 100 000 par mois, la Workers' Rights Act 2019 impose le versement d'un boni équivalant à un douzième de la rémunération annuelle. Au-delà de ce seuil, la gratification de fin d'année est régie par l'End of Year Gratuity Act 2001.

Pour les entreprises, notamment les petites et moyennes (PME), cette obligation se traduit par une forte pression sur la trésorerie en décembre, période où les flux financiers sont déjà sous tension. Pour les ménages, en revanche, le 13e mois demeure un levier essentiel de consommation, souvent absorbé par les dépenses des fêtes, le remboursement de dettes ou la préparation de la rentrée scolaire de janvier.

À ce choc saisonnier s'ajoute la compensation salariale de Rs 635, accordée aux salariés gagnant jusqu'à Rs 50 000 par mois. La mesure concerne 409 400 bénéficiaires, dont 320 000 employés du secteur privé et 89 100 du secteur public, pour un coût global estimé à Rs 3,4 milliards.

Si le montant peut paraître modeste à l'échelle individuelle, son impact macroéconomique est loin d'être négligeable. Cette compensation vient alourdir la masse salariale précisément au moment où les entreprises doivent déjà faire face au paiement du 13e mois. Pour l'État, elle s'ajoute à une série d'engagements sociaux dans un contexte de marges budgétaires limitées.

Les syndicats, eux, dénoncent une mesure largement insuffisante face à la hausse persistante du coût de la vie. Le contraste est saisissant : des milliards mobilisés dans les comptes publics, mais une aide qui se traduit, pour les ménages, par quelques centaines de roupies à peine perceptibles dans le panier de consommation.

PRB : l'ombre portée sur janvier et au-delà

Mais c'est surtout le dossier du Pay Research Bureau qui plane sur la masse salariale de janvier et des mois suivants. Les recommandations attendues pour près de 89 100 employés du secteur public pourraient représenter un coût estimé à Rs 10,8 milliards, selon le ministère des Finances, soit plus du double des Rs 5 milliards initialement provisionnées dans les projections budgétaires du gouvernement pour 2025-26.

Pour le moment, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, ne s'est pas prononcé sur le calendrier d'application, avec rétroactivité ou non, rappelant simplement au Parlement vendredi qu'il ferait une déclaration à ce sujet cette semaine. Toutefois, on peut s'attendre à ce que l'impact financier d'une mise en oeuvre, même partielle, demeure considérable. Pour l'État, il s'agirait d'un changement structurel de la masse salariale, bien au-delà de l'effet ponctuel du 13e mois. Pour le secteur privé, la crainte est celle d'un effet d'entraînement sur les revendications salariales, dans un contexte où la productivité peine à suivre.

À ces éléments s'ajoute la revalorisation de 3,7 % des pensions de la Sécurité sociale, nécessitant une enveloppe supplémentaire de Rs 2,4 milliards au bénéfice de quelque 325 000 pensionnés et bénéficiaires de l'Income Support. Là encore, l'effet est double : un soutien indispensable au pouvoir d'achat des plus vulnérables, mais une pression accrue sur les finances publiques.

Ainsi, entre décembre et janvier, l'économie doit absorber simultanément le 13e mois, la compensation salariale, l'ajustement des pensions et les anticipations liées au PRB. Rarement la masse salariale n'aura été aussi centrale dans les équilibres macroéconomiques.

Derrière les montants spectaculaires évoqués dans les discours officiels se cache une réalité plus nuancée. Pour les ménages, le 13e mois et les compensations offrent unrépit temporaire, sans résoudre durablement l'érosion du pouvoir d'achat. Pour les entreprises et l'État, ces dépenses concentrées posent la question de la soutenabilité du modèle social, dans un environnement de croissance modérée et de contraintes budgétaires accrues.