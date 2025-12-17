Afrique: Le Fonds africain de développement mobilise un montant historique de 11 milliards de dollars

Le Fonds africain de développement mobilise un montant de 11 milliards de dollars, issus de 43 partenaires, soit le plus élevé depuis la création du Fonds de la Banque africaine de développement il y a 50 ans. Ce fonds, qui permet aux États d'Afrique d'emprunter à des taux avantageux pour financer ses projets de développement, doit procéder de manière cyclique à des levées de fonds. Malgré les pressions budgétaires importantes, et la tendance à la baisse de l'aide publique au développement, les partenaires ont répondu présent avec plusieurs nouveautés.

La contribution d'un nombre accru de pays africains au Fonds africain de développement (FAD) est particulièrement remarquée. L'Afrique n'est plus seulement bénéficiaire, elle « est désormais co-investisseur dans son propre avenir », a déclaré Sidi Ould Tah, président de la Banque africaine de développement. Seuls cinq États avaient participé au précédent cycle de financement. Cette fois-ci, ce sont 19 pays du continent qui engagent plus de 180 millions de dollars.

Une autre nouveauté est la mobilisation des pays arabes à travers la Banque arabe de développement ou encore le Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, à travers des mécanismes de cofinancement qui pourraient atteindre 2,8 milliards de dollars.

Le FAD réalise également un changement structurel. Il aura désormais la possibilité d'emprunter sur les marchés. Parmi les objectifs, il souhaite « absorber les risques, débloquer les investissements privés et accélérer le développement à grande échelle. »

Les priorités du FAD restent l'investissement dans l'énergie, la sécurité alimentaire et l'intégration régionale.