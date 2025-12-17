Sénégal: Ousmane Sonko lance de nouvelles directives aux différentes structures du Pastef

17 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Pauline Le Troquier

Dans un communiqué publié lundi 15 décembre, le Premier ministre et chef du Pastef demande aux élus et militants de se lancer dans une grande mobilisation sur le terrain en vue de se rapprocher des citoyens et de recenser à terme un million de militants actifs. Une instruction remarquée en pleine tension entre les deux chefs de l'exécutif qui cherchent, l'un et l'autre, à consolider leurs bases dans des cadres différents.

Plus qu'un parti politique, souligne le communiqué, le Pastef doit être une « dynamique sociale et populaire ». Ousmane Sonko appelle les différentes cellules du parti à se mettre au service des citoyens, organiser des actions de proximité comme des consultations médicales gratuites mais aussi de « vulgariser » la doctrine du parti pour mieux la diffuser dans l'ensemble du pays.

L'objectif affiché est de « consolider » le rôle du Pastef, « dans la transformation nationale en cours ». Pour Moussa Diaw, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Ousmane Sonko clarifie - comme il l'a déjà fait récemment - ses intentions électorales. Il s'agit là de mettre le parti en ordre de bataille en vue des élections locales de 2027, le prochain baromètre politique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une « compétition » pour l'ancrage local s'est ouverte entre les deux chefs de l'exécutif, estime de son côté un analyste politique. Ces dernières semaines, Bassirou Diomaye Faye a rallié plusieurs maires et figures locales à la coalition présidentielle « Diomaye Président ». Une formation que le chef de l'État s'attache à élargir depuis plusieurs semaines, mais dont on ignore encore si elle investira en son nom des candidats aux prochaines élections.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.