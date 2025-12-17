Sénégal: Taxe sur les transferts d'argent - Orange Finances Mobiles Sénégal annonce l'application de la mesure à compter du 17 décembre 2025

Orange Finances Mobiles Sénégal (Ofms) informe son aimable clientèle et ses partenaires de l'application de la Taxe sur les Transferts d'argent (Tta), conformément aux dispositions de la Loi n° 2025-17 du 27 septembre 2025 modifiant la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts.

«Dans le cadre de l'exécution du Plan de redressement économique et social (Pres) de l'Etat du Sénégal, Ofms, en sa qualité d'entreprise citoyenne, respectueuse de la législation en vigueur, procédera à la collecte de la Taxe sur les transferts d'argent (Tta) pour le compte du Trésor public », informe Ofms dans un communiqué de presse.

La Taxe sur les transferts d'argent (Tta), précise-t-on, est fixée à 0,5% du montant de l'opération, avec un plafond maximum de 2 000 F CFA par opération. Elle s'applique aux opérations de transfert, de paiement et de retrait. «Pour le retrait, la Taxe de 0,5% s'applique lorsque le montant retiré en 24 heures est supérieur à 20.000 francs CFA. Toutefois, la Tta ne s'applique pas (exonération) aux opérations de dépôts en numéraire, de paiements de salaires, de paiement de bourses d'études, de transferts de fonds au sein du réseau de distribution et de leurs partenaires », rappelle Ofms.

Pour accompagner ses clients et partenaires, Ofms renseigne qu'un dispositif d'écoute et de traitement des remontées a été mis en place pour toute question relative à l'application de la Tta sur les services Orange Money concernés. «La collecte de la Tta débutera le mercredi 17 décembre 2025 pour les opérations concernées. Nous vous invitons à consulter nos canaux officiels pour plus de détails sur les modalités d'application et les exonérations », fait savoir Ofms.