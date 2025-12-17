Tunisie: La Banque de Tunisie et des Emirats annonce une progression de 7% de son produit net bancaire au 30 septembre 2025.

Au terme de son activité au 30 septembre 2025, le produit net bancaire (PNB) de la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE), établie en Tunisie, a connu une progression de 7% par rapport au 30 septembre 2024.

Ce PNB s'est établi à 53 millions de dinars (MD) contre 49,31 MD à fin septembre 2024.

Les produits d'exploitation bancaire de la BTE se sont accrus de 10,2% avec une réalisation de 130 MD contre 118 MD au 30 septembre 2024. Pour leur part, les charges d'exploitation bancaire ont progressé de 13% à 77,133 MD contre 68,360 MD à fin septembre 2024.

Au niveau des charges opératoires (comptabilisées à 45,360 MD conter 43,541 MD au 30 septembre 2024), les frais de personnel y sont prépondérants à 33 MD contre 31 MD au 30 septembre 2024(+7%).

Quant aux charges générales de la banque, elles ont enregistré une légère baisse de 1,8% à 12,449 MD contre 13MD au 30 septembre 2024.

La structure du portefeuille au 30 septembre 2025 est en majorité composée de portefeuille titre d'investissement pour 237,348 MD contre 80,583 MD pour le portefeuille titre commercial.

L'encours net de crédits de la BTE connait une hausse de 12% à 1 063 MD contre 950 098MD à fin septembre 2024. De son côté, l'encours des dépôts est en progression de 20%, s'établissant à 1 258 MD contre 1 049 MD au 30 septembre 2024.