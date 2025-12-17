L'Agence nationale des énergies renouvelables (ANER) a organisé hier, mardi 16 décembre, une cérémonie officielle de remise des certificats aux techniciens formés dans le cadre du Programme régional de certification des compétences en énergies durables, mis en oeuvre par la CEDEAO. Cette activité fait suite aux quatre sessions de formation et de certification dédiées aux installateurs solaires photovoltaïques hors réseau.

Une dizaine de techniciens, formés dans le cadre du Programme régional de certification des compétences en énergies durables, mis en oeuvre par la CEDEAO, ont reçu leurs certificats hier, mardi 16 décembre, lors d'une cérémonie officielle organisée par l'Agence nationale des énergies renouvelables (ANER). Cette activité fait suite aux quatre sessions de formation et de certification dédiées aux installateurs solaires photovoltaïques hors réseau. Ce projet de certification a pour but de renforcer la professionnalisation du secteur solaire hors réseau, de garantir la qualité des installations, de promouvoir la mobilité professionnelle des techniciens au sein de l'espace CEDEAO et de soutenir la dynamique nationale et régionale. Il est un levier stratégique pour développer un environnement de main d'oeuvre qualifiée et des infrastructures de qualité sécurisées et sécurisantes.

« Cette formation contribue au partage de bonnes pratiques en encourageant les échanges entre installateurs, ingénieurs et chercheurs pour améliorer les standards de qualité du secteur, à l'encadrement institutionnel en soutenant la formation en imposant des normes strictes aux politiques publiques et aux organismes de régulation, à la culture de la qualité en développant une approche centrée sur la fiabilité, la sécurité et la performance plutôt que sur le simple volume d'équipements installés », a relevé Diouma Kobor, directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables (ANER).

Selon lui, investir dans la formation de qualité et renforcer les compétences des acteurs photovoltaïques est essentiel pour garantir la sécurité des personnes, la satisfaction des clients et la pérennité du secteur solaire photovoltaïque. Toutefois, M Kobor a relevé que pour cet examen de certification, le taux d'échec était élevé soulignant ainsi la nécessité de revoir la manière de former les techniciens. « Il faut revoir le curriculum et essayer de l'adapter le plus que possible à ce qui se fait sur le terrain. Nous allons travailler avec les universités et les institutions de formation afin de corriger certaines lacunes dans la mise en oeuvre de cette formation », lance-t-il.

Le directeur de cabinet du ministre de l'Energie, du pétrole et des mines Meissa Diakaté a indiqué que ces installateurs certifiés sont aujourd'hui considérés comme des ambassadeurs de l'énergie propre. « Cette certification est la preuve de votre engagement, de votre abnégation, de votre rigueur mais également la reconnaissance de votre savoir-faire technique et de votre capacité à respecter les normes de qualité et de sécurité. Elle est surtout une promesse, celle d'apporter la lumière là où elle manque encore, de transformer des villages, des écoles et des hôpitaux et de donner à des milliers de familles l'espoir d'un avenir meilleur. Vous devenez aujourd'hui des acteurs du changement et des bâtisseurs d'un futur énergétique durable », lance-t-il aux récipiendaires.