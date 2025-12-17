L'équipe nationale poursuivra sa préparation sans Ilay Kamara. Déclaré officiellement blessé le défenseur d'Anderlecht sera finalement forfait et sera remplacé par le milieu de terrain Mamadou Lamine Camara retenu parmi les quatre réservistes de la liste. L'annonce a été confirmée hier, mardi par la Fédération sénégalaise de football. En attendant de connaitre l'évolution de la blessure de l'autre défenseur Mamadou Sarr, blessé également le week-end, le doute qui planait sur la participation d'Assane Diao à la CAN s'est finalement confirmé. L'attaquant des Lions souffre d'une blessure musculaire aux ischio-jambiers sera indisponible durant une période de 6 à 8 semaines. Un délai qui l'exclut d'emblée de la compétition africaine.

À cinq jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, le Sénégal fait face à une situation délicate. Pape Thiaw se passera de son défenseur, Ilay Camara la Fédération sénégalaise de football a annoncé le forfait du latéral droit d'Anderlecht, blessé aux ischio-jambiers droit. Pour pallier l'absence, le sélectionneur des Lions n'a pas cherché loin et fait appel au milieu de terrain de la RS Berkane, Mamadou Lamine Camara, retenu parmi les quatre réservistes du sélectionneur. Les craintes de forfait se sont également confirmées pour Mamadou Sarr qui n'a pas pu terminer ce week-end le match entre Strasbourg et boite vers le forfait.

Idem pour Assane Diao qui a connu la même mésaventure lundi soir lors de la rencontre entre son équipe Côme et l'AS Roma. Le jeune attaquant des Lions, serait victime d'une blessure musculaire de grade II aux ischio-jambiers et devra être indisponible entre 6 à 8 semaines. Même si ce n'est pas encore officialisé, cette situation l'exclut de facto le joueur. Une énorme perte pour les Lions et le sélectionneur Pape Thiaw engage dans moins d'une semaine la CAN qui se joue du du 21 décembre 18 janvier au Maroc. Les Lions reçoivent ce mercredi le drapeau national au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.