Afrique: Mamadou Diagna Ndiaye - « Rien ne peut dévoyer notre commune volonté d'offrir au Sénégal le triomphe à la mesure du génie de son Peuple »

Dans cet élan, Mamadou Diagna Ndiaye, le président du COJOJ, indique que cette rencontre constitue un point d'étape dans le long processus de la préparation et de la livraison des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

« On ne le répétera jamais assez, les JOJ Dakar 2026 sont un rendez-vous sans commune mesure au regard de la forte attente de nos concitoyens, des populations africaines, et du monde entier. Mais votre soutien et celui du Gouvernement, l'implication des populations et de la jeunesse sont si transcendants que nous avons la conviction que rien ne peut dévoyer notre commune volonté d'offrir au Sénégal le triomphe à la mesure du génie de son Peuple », a-t-il déclaré avant de relever l'action du président Diomaye Faye qui a pu, sous votre magistère, prendre en main le projet et inviter le gouvernement à « ériger les JOJ au rang de priorité nationale en tant qu'évènement grandement contributeur à l'Agenda Nationale de Transformation Sénégal 2050, socle de votre projet pour le Sénégal ».

« Le Conseil interministériel mémorable convoqué le 15 octobre 2024 par Monsieur le Premier Ministre, qu'il en soit remercié, fut assurément une étape décisive dans la prise en charge par chaque département ministériel de sa part de missions. Les 40 mesures arrêtées à l'issue de ce Conseil ont permis d'opérationnaliser et de faire avancer, avec efficacité, un grand nombre de sujets qui incombent à votre administration. Vous n'avez jamais cessé de nous soutenir et c'est aussi le sentiment du CIO », précise-t-il.

Le patron de l'olympisme sénégalais, n'a pas manqué de mettre l'accent sur la question sur la question des infrastructures et la nécessité d'accélérer.

« Bien que le tableau global soit rassurant en termes de respect de la feuille de route jusqu'ici, il nous faudra, nous en sommes conscient accélérer la dynamique à ce stade de la préparation car, tout retard, tout différé dans la prise des décisions, tout manquement dans la livraison des chantiers à date échue, fait peser un risque sur l'événement », insiste-t-il tout en reconnaissant des avancées dans ce sens.

« Les étapes qui nous restent à franchir vers la livraison commencent à être abordées avec sérénité et confiance, même si la vigilance et l'anticipation doivent continuer à être en veille permanente. Si à un moment, la question des infrastructures a pu nous paraitre critique après stress et tests, force est de constater que la situation s'est sensiblement redressée depuis votre dernière visite des sites le dimanche 02 novembre 2025. Je voudrais, sur ce chapitre saluer l'engagement et la mobilisation de votre administration », fait -il savoir.

Dans son discours, le président de la République a encore réitéré son engagement en soulignant « l'impérieuse nécessité de renforcer la vitesse d'exécution des travaux » afin de garantir une organisation à la hauteur de la confiance placée dans le Sénégal et dans l'Afrique, pour ces premiers JOJ en terre africaine.

« J'ai convoqué ce conseil présidentiel, le premier sous mon magistère pour marquer l'importance primordiale que j'accorde à l'organisation et au succès des JOJ Dakar 2026 qui auront lieu du 31 octobre au 13 novembre 2026. Il s'agit de l'évaluation à mi-parcours des préparatifs et de l'organisation dans toutes ses dimensions, dans tous ses compartiments, dans tous ses détails car rien ne doit être laissé au hasard » soutenu le Président Bassirou Diomaye Faye.