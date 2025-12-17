Sénégal: Conseil présidentiel sur la préparation JOJ « Dakar 2026 » - Diomaye s'engage à renforcer la vitesse d'exécution des travaux

17 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Omar Diaw

À dix mois des JOJ Dakar 2026, le Sénégal s'active pour réussir le défi organisationnel de l'événement sportif. Au cours d'un conseil présidentiel présidé hier, mardi 16 décembre, par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye, le gouvernement et le comité d'organisation des JOJ 2026 ont évalué l'état d'avancement des préparatifs.

Tout en saluant l'impulsion du Président de la République érigeant les JOJ au rang de priorité nationale, le président du Comité d'organisation des Jeux ( COJOJ), Mamadou Diagna Ndiaye en a profité pour souligner au Chef de l'Etat, la nécessité d'accélérer la dynamique pour la livraison à date échue la livraison des chantiers. Une requête qui a eu une oreille attentive du président qui a souligné l'impérieuse nécessité de renforcer la vitesse d'exécution les travaux.

Un conseil présidentiel pour le suivi de l'organisation des JOJ 2026 a réuni hier, mardi 16 décembre l'ensemble du gouvernement et le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ( COJOJ) pour évaluer l'état d'avancement des préparatifs de cet évènement qui se tient dans dix mois au Sénégal.

Une importante rencontre qui a permis de renforcer la coordination entre l'ensemble des parties prenantes et de donner des orientations stratégiques claires pour l'accélération des chantiers, la mobilisation nationale et le respect des engagements pris avec le Comité international olympique.

