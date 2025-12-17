Cote d'Ivoire: Processus de contrôle aux aéroports - Un système de digitalisation en vigueur

Au cours d'une rencontre avec les médias, les 9 et 10 décembre 2025, en Suisse, les experts de l'Association du transport aérien international (Iata) ont animé une session consacrée aux opportunités de la digitalisation.

Gabriel Marquie, responsable de l'identité numérique ; Louise Cairney, chargée de l'expérience client et de la facilitation, et Nick Careen, en charge des opérations, de la sûreté et de la sécurité, ont non seulement présenté le projet de l'Association dénommé « One ID », ou identité numérique, mais ont également mis en avant les avantages dudit programme.

La vision de l'institution, selon les trois experts, est d'offrir aux passagers un voyage sécurisé, fluide, efficace et sans contact. Le concept couvre toutes les étapes du processus et l'ensemble des parties prenantes du voyage, de la réservation à l'arrivée à destination, ainsi qu'au retour, en plaçant le passager au centre du dispositif.

Ce projet, « One ID », est déjà en vigueur. Il vise à supprimer les processus répétitifs qui obligent les passagers à présenter différents documents de voyage (passeport, carte d'identité, etc.) à de nombreux acteurs de la chaîne de valeur tout au long de leur parcours.

Ces spécialistes de l'industrie aérienne expliquent que le concept repose sur la validation précoce de l'identité et de l'admissibilité des passagers, ainsi que sur le partage de leurs informations avec les acteurs de la chaîne de valeur. Cette stratégie permet de reconnaître le passager et de le prendre en charge de la manière la plus efficace à chaque étape du processus. Ce système implique l'usage d'une identité numérique fiable et d'une technologie biométrique numérisée, garantissant la protection des données personnelles du passager à chaque niveau.

La mise en oeuvre d'un tel système se justifie par le fait que, depuis des années, les infrastructures physiques des aéroports, combinées au renforcement des exigences en matière de sécurité, ont rendu l'expérience des passagers plus complexe. Les parties prenantes concernées -- compagnies aériennes, aéroports, services de contrôle aux frontières, douanes et autorités chargées de la sûreté -- avaient en effet conçu leurs processus en fonction de leurs propres obligations et exigences.

La nouvelle solution favorise ainsi une vérification numérique des documents d'entrée (passeports, visas, cartes d'identité, etc.), garantissant une plus grande fluidité du process.

Envoyé spécial à Genève (Suisse)