Cote d'Ivoire: Prospection économique - 27 chefs d'entreprise de Türkiye à la conquête du marché ivoirien

16 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Quand la diplomatie économique rencontre l'ambition entrepreneuriale, la capitale économique ivoirienne se transforme en un véritable laboratoire de partenariats d'avenir. Ce mardi 16 décembre 2025, Abidjan a accueilli les rencontres B2B Côte d'Ivoire-Türkiye, organisées par l'Assemblée des exportateurs de Türkiye (Tim), en collaboration avec l'ambassade de Türkiye en Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI).

Ce rendez-vous de haut niveau a réuni 27 chefs d'entreprise venus de Türkiye et de nombreux opérateurs économiques ivoiriens autour d'un objectif commun : transformer l'excellence des relations diplomatiques entre Abidjan et Ankara en partenariats économiques concrets, durables et mutuellement bénéfiques.

Au nom du président de la Cci-CI, Touré Faman, actuellement en mission à l'étranger, le vice-président Zaumana Coulibaly a souhaité la chaleureuse bienvenue à la délégation turque.

« Akwaba en Côte d'Ivoire ! », a-t-il lancé, saluant la vitalité croissante des échanges bilatéraux. Il a rappelé que la Türkiye occupe désormais une place stratégique dans les échanges commerciaux et les investissements en Côte d'Ivoire.

Estimés à plus de 600 millions de dollars, les investissements turcs positionnent la Türkiye parmi les principaux investisseurs étrangers du pays. Dans des secteurs clés tels que le Btp, l'agroalimentaire, le textile, la maroquinerie et les infrastructures, les entreprises turques contribuent activement à la mise en oeuvre des priorités du gouvernement ivoirien, notamment en matière de logement, de développement urbain et d'industrialisation.

Prenant la parole, Musa Ari, conseiller commercial à l'ambassade de Türkiye à Abidjan, a dressé un tableau éloquent de la coopération bilatérale. « Nos échanges commerciaux atteindront cette année le seuil symbolique d'un milliard de dollars », a-t-il annoncé, soulignant que la relation ivoiro-turque dépasse largement le seul cadre du commerce de marchandises.

Cette coopération s'étend également à des domaines stratégiques tels que la santé, la formation et la mobilité académique. Près d'un millier d'étudiants ivoiriens ont ainsi rejoint la Türkiye l'an dernier, tandis que des milliers de patients ivoiriens y accèdent chaque année à des soins spécialisés.

En 2023, la Türkiye est devenue le deuxième investisseur en Côte d'Ivoire, confirmant un partenariat fondé sur la confiance et la durée.

Tim, une puissance exportatrice tournée vers l'Afrique

Pour Ahmet Güleç, vice-président du Conseil des exportateurs de Türkiye, la Côte d'Ivoire s'impose comme une porte d'entrée stratégique vers l'Afrique de l'Ouest. « Avec le port d'Abidjan et son vaste hinterland, la Côte d'Ivoire est un hub logistique et commercial naturel », a-t-il affirmé.

L'Assemblée des exportateurs de Türkiye représente plus de 150 000 exportateurs, regroupés au sein de 61 associations sectorielles. En 2024, les exportations turques vers la Côte d'Ivoire ont atteint 269 millions de dollars, portées notamment par les céréales, le ciment, les produits chimiques, les équipements électriques et électroniques et les machines industrielles. Malgré un léger ralentissement conjoncturel, la tendance sur la dernière décennie demeure résolument à la hausse.

Soutenus par le Cepici, Côte d'Ivoire Export et les organisations patronales des deux pays, ces échanges B2B offrent aux entreprises ivoiriennes et turques un cadre privilégié pour nouer des partenariats gagnant-gagnant, fondés sur l'innovation, le transfert de savoir-faire et la création de valeur.

Dans un contexte mondial marqué par les incertitudes économiques, la résilience de l'économie ivoirienne et la solidité du tissu industriel de la Türkiye apparaissent comme des atouts majeurs. Abidjan confirme ainsi son statut de carrefour économique régional, où se dessinent les alliances économiques de demain entre l'Afrique et l'Eurasie.

