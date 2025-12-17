Afrique: Renforcement du leadership syndical et politique - Des jeunes formés au programme 'Génération A venir' reçoivent leurs certificats

Vingt jeunes formés en leadership politique dans le cadre du programme « Génération A venir » de la fondation politique allemande Friedrich-Ebert-Stiftung ont reçu leurs certificats, le vendredi 12 décembre 2025, à Cocody.

Selon Nyat Mebrathu, représentante résidente de la fondation Friedrich-Ebert-Stiftung en Côte d'Ivoire, il s'agit d'un programme d'éducation-formation politique pour les jeunes engagés dans la société civile, les partis politiques et aussi dans les syndicats. Elle a indiqué que l'objectif est de soutenir et consolider le leadership de ces jeunes engagés au niveau social, syndical et politique afin de stimuler le dialogue participatif, l'échange des opinions et les valeurs de la démocratie. « L'idée pour nous, c'est de renforcer les capacités des jeunes qui sont déjà engagés. Mais en même temps de les mettre en réseau pour qu'à l'avenir il y ait un lien », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Karamoko Diakité, conseiller politique à la fondation, a ajouté que le programme a débuté en 2005 en Côte d'Ivoire. Chaque année, à l'en croire, une nouvelle promotion est certifiée. Pour participer à ce programme, les candidats doivent être âgés de moins de 35 ans, puis envoyer leur CV et une lettre de motivation à partir du mois de mars.

Pour cette édition, il a fait savoir que ce sont 200 candidatures qui ont été reçues par la fondation. « Les critères de sélection sont véritablement stricts. Nous mettons beaucoup l'accent sur la question de l'engagement et nous nous référons à l'implication de ces jeunes dans leur communauté ».

Concernant la session qui s'est achevée, il a expliqué que ce sont 15 modules qui ont été développés avec des ateliers interactifs et des partages d'expériences durant 6 mois avec des formateurs universitaires, des experts dans différents domaines, des responsables d'institution.

Au nombre des thèmes au programme figurent, entre autres : « Les jeunes et l'engagement politique citoyen », « L'égalité des chances : une question féministe et de genre » et « Cyber-activisme, réseaux sociaux et démocratie ».

Par ailleurs, en marge de cette remise de certificats s'est tenu un panel autour du thème « Jeunesse, citoyenneté et paix : pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire » animé par le Dr Arsène Déiré Néné Bi.

DANIELLE SERI (Stagiaire)