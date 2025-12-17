Cote d'Ivoire: Lutte contre la tuberculose - Le Programme national mise sur la sensibilisation de proximité à Abidjan

Le Programme national de lutte contre la tuberculose (Pnlt) mise désormais sur la proximité pour toucher une large frange de la population ivoirienne, notamment celle vivant dans le District autonome d'Abidjan. À cet effet, il a organisé le 13 décembre 2025, une opération de sensibilisation de masse, couplée à des séances de dépistage volontaire, notamment à Bingerville, Attécoubé et Adjamé.

Arborant des tee-shirts portant les messages « 2030, finir avec la tuberculose » et « Le temps presse », les différentes équipes du Pnlt ont investi les marchés et autres espaces de grande affluence afin d'informer, de rassurer et d'inciter au dépistage. À Bingerville, au marché de Gbagba Extension, les échanges ont été particulièrement nourris entre les agents de santé et les commerçantes.

Dr Mariam Kamagaté épouse Ouattara, médecin-chef du Centre antituberculeux de Bingerville, a rappelé que la lutte contre la tuberculose passe avant tout par l'information et la proximité. Elle a insisté sur la nécessité de consulter rapidement en cas de toux persistante pendant une à deux semaines, tout en soulignant que la prise en charge est entièrement gratuite.

Cette même approche de proximité a été adoptée à Attécoubé comme à Adjamé. Les équipes ont privilégié l'écoute, la pédagogie et le dépistage sur place, afin de toucher un maximum de personnes. « Au-delà de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée chaque 24 mars, nous menons des actions régulières de sensibilisation dans tout Abidjan pour mieux informer les populations sur les signes de la maladie et les démarches à suivre », a expliqué Marius Kacou, chargé de la communication au Programme.

En organisant cette opération, le Programme national de lutte contre la tuberculose renforce sa stratégie de prévention et de dépistage précoce en vue d'atteindre l'objectif national : zéro tuberculose en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030.

Source : Sercom PNLT