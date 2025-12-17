Cote d'Ivoire: Législatives 2025 dans le Hambol - La déferlante Tiémoko Meyliet Koné balaie Tafiré, Badikaha et Niédiékaha

16 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Ce n'était pas une simple tournée de pré-campagne, mais bien une démonstration de force politique.

Du 14 au 16 décembre 2025, la circonscription électorale 098, couvrant Tafiré, Badikaha et Niédiékaha, éait au rythme d'une mobilisation populaire en faveur du Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné (TMK).

À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne, les populations ont envoyé un message sans équivoque comme pour dire que dans le Hambol, le choix est déjà fait.

Partout, l'adhésion est massive, spontanée et transversale. Ici, le soutien dépasse les considérations partisanes pour devenir à la fois affectif et rationnel.

Pour les fils et filles de la région, Tiémoko Meyliet Koné incarne bien plus qu'un candidat. Il est le symbole d'un lien direct entre le terroir et le sommet de l'État.

Sur le terrain, cette dynamique s'appuie sur une organisation bien huilée. Sous la houlette de Charles Sanga, maire de Tafiré et directeur de campagne, la stratégie dite du « Tafiré Kelen », comprendre Tafiré unie, a pris toute son ampleur. Le principe est clair. Pendant que le Vice-Président oeuvre au plus haut niveau de l'État, ses lieutenants et cadres locaux portent sa voix auprès des populations.

De la zone industrielle de la SUCAF aux villages les plus reculés, le message est resté constant. « Tiémoko Meyliet Koné ne cherche pas un poste. Il est déjà au sommet. Il veut connecter notre région au coeur du pouvoir pour accélérer son développement », a résumé Moussa Diarra.

Cette mobilisation repose surtout sur des acquis visibles. Routes bitumées, transformation du centre de santé en hôpital général, électrification rurale. Le bilan du « bâtisseur discret » parle de lui-même. « Nous ne votons pas pour des promesses, mais pour ce que nous voyons déjà », a insisté Mamadou Coulibaly, leader de la jeunesse, traduisant un sentiment largement partagé.

La tournée a également consacré le ticket TMK - Karim Ouattara, dit « KO ». Suppléant et DG du BURIDA, Karim Ouattara s'est affirmé comme le relais de proximité, incarnant la fougue complémentaire à la sagesse du Vice-Président. « Nous serons au quotidien les gardiens de cette vision », a-t-il rassuré.

À Tafiré comme à Niédiékaha, la ferveur est telle que certains promettent un score historique. À l'approche du scrutin du 27 décembre, tous les indicateurs sont au vert. Dans le Hambol, la machine électorale semble lancée vers un plébiscite en faveur de Tiémoko Meyliet Koné.

Source : Sercom

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
