Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Amadou Koné s'acquitte des droits d'auteur

16 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

Dans le cadre de la campagne électorale comptant pour les élections législatives du 27 décembre 2025, Amadou Koné, candidat dans la circonscription électorale de Bouaké ville, s'est acquitté des droits d'auteur le mardi 16 décembre 2025.

Cette démarche s'inscrit dans le respect de la réglementation en vigueur et traduit la volonté du candidat de se conformer aux obligations légales encadrant les productions culturelles en période électorale.

Il faut noter que dans le cadre des campagnes électorales, le respect des dispositions liées à l'utilisation des oeuvres artistiques demeure une exigence pour les candidats.

Source : Sercom

