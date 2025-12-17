Dans un contexte régional marqué par des enjeux croissants de sécurité et de modernisation des équipements, la coopération économique entre la Turquie et la Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape.

À l'occasion d'une importante mission d'affaires turque à Abidjan, Raff Military Textile, acteur industriel de référence dans le textile militaire et technique, a réaffirmé son ambition de faire de la Côte d'Ivoire le hub stratégique de son développement en Afrique de l'Ouest.

Ils sont vingt-sept chefs d'entreprise, membres de la délégation de l'Assemblée des exportateurs de Turquie (Tim), qui ont effectué le déplacement dans la capitale économique ivoirienne pour rencontrer des opérateurs économiques locaux.

Cette mission, ouverte le mardi 16 décembre 2025, dans un complexe hôtelier d'Abidjan, est organisée en partenariat avec l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), autour de rencontres B2B destinées à stimuler les échanges et les investissements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En marge de ces échanges, Eray Yükseloğlu, président-directeur général de Raff Military Textile, a présenté à la presse les axes majeurs d'intervention de son entreprise. « C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture officielle de ces rencontres B2B, qui illustrent la volonté commune de renforcer les partenariats économiques entre la Turquie et la Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

Présente depuis de nombreuses années sur le continent africain, l'entreprise place désormais la Côte d'Ivoire au coeur de sa stratégie ouest-africaine. Sa position géographique privilégiée, la qualité de ses infrastructures portuaires et logistiques, ainsi que son rôle de locomotive économique régionale, en font une plateforme idéale pour coordonner et développer les opérations dans la sous-région.

Cette implantation stratégique permet à l'entreprise d'optimiser ses activités institutionnelles et logistiques, tout en se rapprochant des besoins spécifiques des États et des partenaires régionaux.

L'entreprise turque conçoit et fabrique une large gamme de textiles techniques et d'équipements professionnels destinés aux forces armées, aux unités de police et aux services de secours. Son offre couvre notamment les uniformes militaires et tactiques, les équipements policiers, ainsi que les tenues de protection pour les sapeurs-pompiers, incluant des vêtements ignifugés conformes aux normes internationales de sécurité.

Forte de son expérience, l'entreprise développe des solutions adaptées aux conditions climatiques, aux exigences opérationnelles et aux cadres réglementaires des pays africains, contribuant ainsi à la consolidation de partenariats durables avec les institutions publiques et les acteurs privés.

En Afrique de l'Ouest, la société privilégie une approche fondée sur la continuité, la fiabilité et la création de valeur locale. La Côte d'Ivoire joue un rôle central dans cette dynamique, en facilitant la coordination régionale et le déploiement de solutions textiles répondant aux besoins croissants des secteurs de la défense, de la sécurité intérieure et de la lutte contre l'incendie.

« La Côte d'Ivoire occupe une place stratégique dans notre développement en Afrique de l'Ouest. Sa stabilité, son dynamisme économique et son rôle régional en font un partenaire naturel pour accompagner durablement les institutions de la région », souligne Eray Yükseloğlu.

Avec plus de 80 ans d'expérience industrielle, Raff Military Textile entend poursuivre son expansion sur le continent africain en combinant savoir-faire, innovation et compréhension des réalités locales, faisant de la Côte d'Ivoire un pilier central de sa stratégie régionale.