Maroc - Le Groupe MANAGEM annonce une hausse de 14% de son chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2025.

Au 30 septembre 2025, le chiffre d'affaires cumulé et consolidé du Groupe minier marocain MANAGEM a connu une hausse de 14% par rapport au 30 septembre 2024, selon les indicateurs trimestriels élaboré par la direction de cette entreprise.

Ces indicateurs mettent en exergue un chiffre d'affaires de 7 420 millions de dirhams (MDH) contre 6 535 MDH au 30 septembre 2024. « Cette évolution reflète la bonne dynamique enregistrée depuis le début de l'année, portée par un environnement de prix favorable sur l'ensemble des métaux et par la consolidation des volumes commercialisés », ont laissé entendre les responsables du groupe minier Ils sont d'avis cependant que le recul de la parité dollar/dirham a limité partiellement cette progression, avec un impact de près de -240 millions de dirhams.

Quant aux investissements du groupe, ils se situent à 4 365 MDH contre 4 260 MDH à fin septembre 2024, soit une progression de 2,46%. La direction de Managem estime que près de 63% de ces investissements ont été consacrés à la fin de la construction des projets de Boto au Sénégal et de Tizert au Maroc. Elle ajoute que les deux sites sont désormais opérationnels et en phase de montée en cadence, avec un démarrage des ventes commerciales de Tizert au quatrième trimestre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon toujours, la direction de Managem, le Groupe poursuit en parallèle le développement de ses autres projets stratégiques au Maroc, notamment le projet de sulfates de cobalt et le projet gazier de Tendrara, dont la mise en service est prévue au premier semestre 2026.

A la fin de la période sous revue, l'endettement net consolidé s'est établi à 15 881 MDH, soit un accroissement de 55% par rapport à fin 2024. « Cette évolution reflète l'effort d'investissement soutenu engagé par le Groupe pour achever les projets en construction et accompagner le développement des nouveaux projets stratégiques », a avancé l'équipe dirigeante de Managem.