Afrique de l'Ouest: Festival ART Gallé 2025 à Nouakchott - Le Sénégal à l'honneur pour une édition placée sous le signe de la paix

16 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne SAGNA

Le Festival Art Gallé a ouvert sa 9e édition dans une atmosphère de créativité et de fraternité. Cette année, l'événement met le Sénégal à l'honneur à travers l'exposition inaugurale des Itinéraires artistiques de Saint-Louis, portée par l'association NDAR CRÉATION et placée sous le thème « La Paix ».

Du 13 au 28 décembre, le festival transforme Nouakchott en un véritable carrefour des arts visuels contemporains africains, réunissant artistes confirmés et jeunes talents, selon un communiqué transmis à la presse. L'exposition d'ouverture rassemble 28 oeuvres -- peintures, sculptures et créations de design -- qui interrogent la paix, le dialogue et le vivre-ensemble dans un monde marqué par les tensions.

Créés en 2013 à Saint-Louis, les Itinéraires artistiques se sont imposés comme une plateforme de référence pour la promotion de la création contemporaine africaine. « Leur désignation en tant qu'invités d'honneur constitue une reconnaissance internationale et un symbole fort de la coopération culturelle entre le Sénégal et la Mauritanie », souligne le communiqué.

Pour cette édition, 14 artistes plasticiens sénégalais représentent le Sénégal à Nouakchott, offrant une lecture engagée et sensible de la paix à travers des oeuvres aux esthétiques variées. Plateforme panafricaine de diffusion artistique, Art Gallé confirme ainsi son rôle de levier de la diplomatie culturelle, faisant de l'art un espace de dialogue et de rapprochement entre les peuples.

