Sénégal: Banque mondiale - Keiko Miwa reçue par le président de l'Assemblée nationale

16 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce mardi 16 décembre, la Directrice de la Banque mondiale pour le Sénégal, Madame Keiko Miwa.

« Au cours de cette audience, Madame Keiko Miwa s'est dit honorée d'être reçue par le Président de l'Assemblée nationale. Elle a salué les réformes qu'il a engagées dans le secteur des transports lorsqu'il occupait les fonctions de ministre dudit département, soulignant leur impact positif sur la modernisation des infrastructures et l'amélioration du service public », informe une note de l'Assemblée nationale.

Madame Miwa a également « exprimé la disponibilité de la Banque mondiale à renforcer sa coopération avec le Sénégal, en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques de la Vision Sénégal 2050, en mettant un accent particulier sur le secteur des transports ».

Pour sa part, le Président de l'Assemblée nationale a remercié Madame Miwa pour cette visite et a salué l'appui constant de la Banque mondiale au Sénégal. Il a réaffirmé l'engagement du Parlement à oeuvrer pour la mise en place d'un cadre législatif favorable à la réalisation de projets structurants, au bénéfice direct des populations.

Lire l'article original sur Le Soleil.

