Sénégal: Fête nationale du Qatar - Un levier diplomatique pour renforcer l'axe Dakar-Doha

L'ambassade du Qatar à Dakar a transformé sa célébration de la fête nationale, jeudi dernier, en une plateforme diplomatique majeure. Outre les festivités protocolaires, l'événement a servi de cadre aux autorités qatariennes et sénégalaises pour réaffirmer vigoureusement leurs liens d'amitié et de fraternité, et surtout, jeter les bases de nouvelles perspectives de coopération bilatérale.

C'est dans une ambiance alliant solennité et convivialité que l'ambassade du Qatar au Sénégal a célébré avec éclat sa fête d'indépendance, le jeudi 11 décembre 2025 à Dakar. Cet événement, riche en sons et lumières, a été une occasion pour les autorités qatariennes et sénégalaises de multiplier les gestes de convergence, signalant une volonté politique commune de consolider l'axe Dakar-Doha.

Cet élan s'inscrit dans un contexte où les relations entre les deux pays connaissent une dynamique positive, marquée récemment par des échanges de haut niveau visant à renforcer les investissements qataris, notamment dans des secteurs clés de l'économie sénégalaise. Les discussions informelles et les déclarations officielles en marge de la réception ont mis en lumière un agenda partagé, orienté vers le développement durable et le renforcement des partenariats stratégiques.

Lors de cette célébration annuelle, l'ambassadeur du Qatar au Sénégal, Yousuf Shaaban Ibrahim Al Sada, a souligné la force des relations fraternelles entre les deux nations. Le diplomate a insisté sur la convergence de vues entre le Qatar et le Sénégal, unis par une même vision de paix et de stabilité mondiale. Revenant sur la continuité historique de cette amitié, l'ambassadeur a rappelé la parfaite entente entre les dirigeants, de Senghor à Faye, en passant par Wade et Macky Sall. Cette harmonie, selon lui, se manifeste tant au niveau bilatéral que dans leur collaboration au sein de l'Ummah islamique.

Dans la même optique, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Abdourahmane Sarr, a transmis les chaleureuses félicitations du président Faye à Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar. Le Sénégal entretient une relation privilégiée avec ce pays « frère » depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1996, fondées sur des valeurs communes héritées de leurs traditions religieuses, sociales et culturelles.

Selon le ministre, grâce à des visites officielles de haut niveau, les liens n'ont cessé de se consolider, permettant l'éclosion d'un partenariat fructueux dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, les infrastructures, la sécurité, les mines, l'énergie, le sport et la formation professionnelle. Abdourahmane Sarr a aussi rappelé que la tenue de deux commissions mixtes a permis la signature de multiples accords, créant un cadre juridique riche et varié dans les domaines de la justice, de la pêche, du commerce ou encore des télécommunications.

La récente visite officielle du président Faye à Doha en décembre 2024 s'inscrit dans cette dynamique de renforcement du partenariat stratégique économique et commercial. Le ministre s'est réjoui des retombées positives de l'accord sur l'emploi des travailleurs sénégalais au Qatar, qui offrira à terme jusqu'à 1 000 postes dans des secteurs émergents (technologie, logistique, médecine). La ratification de l'accord sur le transport aérien, avec l'ouverture d'une ligne directe Dakar-Doha, est également perçue comme un levier stratégique pour stimuler les échanges commerciaux et le tourisme.

Cap sur les JOJ 2026

Dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 2026, le ministre a indiqué que le gouvernement sénégalais compte sur la collaboration et l'appui technique et logistique du Qatar pour relever les défis liés à l'organisation de cet événement d'envergure mondiale. Abdourahmane Sarr a ainsi réaffirmé la volonté du Sénégal de bâtir une coopération multilatérale fondée sur le respect du droit international et la souveraineté des États, se disant pleinement disposé à oeuvrer avec le Qatar dans le cadre de partenariats innovants et durables au bénéfice mutuel des deux pays.