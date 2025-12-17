Sénégal: Vaccination - AFRIVAC mobilise le secteur privé et fait un don de 50 millions FCFA au ministère de la Santé

L'organisation AFRIVAC a mobilisé le secteur privé et des partenaires internationaux à l'occasion d'un dîner de bienfaisance organisé samedi 13 décembre 2025 à Dakar, permettant de réunir 50 millions de francs CFA en soutien à la vaccination des enfants, a-t-on appris de source officielle.

Selon le communiqué de presse transmis lundi, l'événement, tenu au King Fahd Palace, a rassemblé des entreprises, des organisations partenaires, des citoyens engagés ainsi que des personnalités influentes autour de la promotion de la santé infantile en Afrique.

« À l'issue de cette soirée de solidarité, une enveloppe de 50 millions de francs CFA a été mobilisée grâce aux contributions d'entreprises, d'organisations partenaires, de citoyens engagés et de personnalités influentes », indique AFRIVAC. Le montant collecté servira à répondre à des besoins exprimés par le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique du Sénégal.

Le communiqué précise que l'acquisition des vaccins et des intrants de vaccination se fera « conformément aux standards internationaux », à travers un mécanisme impliquant l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'UNICEF et la SEN-Pharmacie nationale d'approvisionnement.

Pour la présidente du Conseil d'administration d'AFRIVAC, la professeure Awa Marie Coll-Seck, cette initiative illustre la nécessité d'un nouveau modèle de financement. « Nous ne pouvons plus dépendre exclusivement des financements extérieurs, il est temps de bâtir un modèle endogène, innovant, fondé sur la mobilisation des ressources locales et le partenariat public-privé », a-t-elle déclaré.

Représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy, le secrétaire général du ministère, Serigne Mbaye, a salué l'initiative et lancé un appel à l'engagement collectif. « Chaque contribution, chaque engagement est une pierre posée dans l'édifice de notre souveraineté sanitaire », a-t-il affirmé.