Les populations catholiques de Sédhiou s'activent pour la célébration du tricentenaire de la présence chrétienne dans la région. Toutefois, à moins de deux semaines de cette grande manifestation religieuse, les moyens financiers et logistiques tardent encore à être mobilisés.

Les catholiques de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste de Sédhiou ont fait face à la presse, lundi soir. Ces fidèles, qui préparent un jubilé marquant les 150 ans de présence chrétienne en terre pakao, n'ont pas encore réuni les 15 millions de francs CFA nécessaires, budget retenu pour l'accueil des pèlerins attendus du 26 au 28 décembre à Sédhiou, ainsi que pour la prise en charge de la logistique.

Du côté des paroissiens, une contribution individuelle de 10 000 francs CFA a été fixée. « Les familles s'y attellent. Elles sont en train d'apporter leur participation », a assuré l'abbé Thierry Joseph Abraham Sagna, curé de la paroisse.

Revenant sur le sens théologique de cet événement, le curé de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste a expliqué que le jubilé est un temps de réconciliation, de remise des dettes et de jachère, conformément à l'Ancien Testament. Selon lui, tous les cinquante ans, le peuple juif laissait la terre au repos pour rendre grâce à Dieu et permettre à la terre de retrouver sa fertilité. « En célébrant les 150 ans de présence chrétienne à Sédhiou, les catholiques veulent ainsi rendre grâce au Seigneur pour tout le bien accompli », a-t-il souligné.

Les paroissiens entameront une neuvaine de prière à partir du 20 décembre. « Chaque jour, nous prierons pour demander à notre saint patron, Jean l'Évangéliste, d'intercéder afin que la fête soit une réussite », a confié l'abbé Thierry Abraham Sagna. Cette neuvaine sera clôturée le 28 décembre, avant la célébration de la messe solennelle.

La manifestation aura également une dimension culturelle. Un festival sera organisé pour permettre à chaque ethnie de s'exprimer à travers des danses traditionnelles. Environ 2 000 personnes sont attendues pour ce temps de grâce, de réconciliation entre les hommes et avec Dieu. Par ailleurs, un comité départemental de développement est prévu dans les prochains jours afin d'accompagner l'organisation de l'événement.