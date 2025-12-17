Sénégal: Hajj 2026 - Kaolack se dote d'un nouveau pôle régional du pèlerinage

16 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

La région de Kaolack dispose désormais d'un pôle régional dédié aux opérations préparatoires du pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam, en perspective du Hajj 2026. Cette initiative s'inscrit dans la politique de décentralisation engagée par la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam (DGP), conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays.

Le nouveau pôle régional prendra en charge l'ensemble des formalités liées au pèlerinage, notamment les démarches administratives, les visites médicales d'aptitude, les opérations de vaccination et l'enrôlement des futurs pèlerins, contribuant ainsi au renforcement du maillage territorial national.

Dans ce cadre, l'Adjoint au Gouverneur de Kaolack, chargé du développement, M. Mamadou Habib Camara, a reçu, le lundi 15 décembre 2025 à la Gouvernance de Kaolack, une délégation de la DGP conduite par le Délégué général au Pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam, le Général Mamadou Gaye. Les échanges ont porté sur les modalités pratiques d'ouverture et de fonctionnement du pôle régional de Kaolack, afin d'assurer une meilleure gestion des opérations d'enrôlement des pèlerins de la zone du Sine Saloum.

Selon Mohamed Mansour Ndiaye, Délégué général adjoint au Pèlerinage, chargé des voyagistes privés et de la communication, « la mise en place de ce pôle régional traduit la volonté de l'État de rapprocher davantage les services du pèlerinage des populations, tout en offrant aux futurs pèlerins un accompagnement de proximité, plus efficace et plus humain ».

Avec cette nouvelle implantation, Kaolack devient la sixième région du Sénégal à bénéficier d'un pôle régional du pèlerinage, après Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda et Diourbel. Le pôle de Diourbel a, pour sa part, été délocalisé à Touba en raison du fort potentiel de pèlerins de la cité religieuse.

