Sénégal: Industrie de défense - Le pays inaugure sa première usine d'assemblage de véhicules militaires tactiques

Le Président de la République a procédé, ce mardi, à l'inauguration de l'usine ISEVEM d'assemblage de véhicules militaires tactiques, une première au Sénégal qui marque une étape majeure dans la construction d'une industrie de défense nationale.

À travers ce projet structurant, les autorités sénégalaises entendent poser les bases d'une souveraineté industrielle et technologique renforcée, en réduisant la dépendance extérieure du pays et en consolidant l'autonomie stratégique des forces de défense et de sécurité.

Portée par un partenariat public-privé entre l'État et ISEVEM, cette nouvelle infrastructure industrielle s'inscrit dans une démarche progressive. Elle vise, dans un premier temps, le développement de capacités locales d'assemblage et de maintenance, avant d'évoluer vers la conception et la production d'équipements de défense.

Au-delà des enjeux sécuritaires, l'usine est présentée comme un important levier d'industrialisation. Elle devrait contribuer à la création d'emplois qualifiés, au transfert de compétences et à l'intégration des talents nationaux, en particulier des jeunes, dans des filières à forte valeur ajoutée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec l'inauguration de cette première unité industrielle de défense, le Sénégal affirme sa volonté de bâtir une industrie résiliente et innovante, au service de la sécurité nationale, du développement économique et de la cohésion sociale.