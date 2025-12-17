Tunisie: Cinéma - 'The Voice of Hind Rajab' dans la shortlist des 98e Oscars

TUNIS — Le film tunisien The Voice of Hind Rajab (La Voix de Hind Rajab), réalisé par Kaouther Ben Hania, figure dans la shortlist de la catégorie Meilleur long métrage international de la 98e cérémonie des Oscars, a annoncé mardi soir l'Académie des arts et des sciences du cinéma.

L'oeuvre tunisienne fait partie des quinze films présélectionnés pour accéder au tour suivant du vote dans cette catégorie, parmi des productions issues de 86 pays et régions initialement éligibles. Cette annonce intervient dans le cadre de la publication des listes restreintes dans douze catégories pour cette édition des Oscars.

Le processus de sélection repose sur un vote préliminaire auquel ont participé les membres de l'Académie, toutes branches confondues, sous réserve d'avoir visionné un nombre minimum de films. Lors de la phase de nomination, ces mêmes membres sont invités à voter après avoir visionné l'ensemble des quinze films retenus dans la catégorie.

La shortlist du Meilleur long métrage international, classée par ordre alphabétique de pays, comprend :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Argentine : Bélén

Allemagne : Sound of Falling

Brésil : The Secret Agent

Corée du Sud : No Other Choice

Espagne : Sirât

France : It Was Just an Accident

Inde : Homebound

Irak : The President's Cake

Japon : Kokuho

Jordanie : All That's Left of You

Norvège : Sentimental Value

Palestine : Palestine 36

Suisse : Late Shift

Taïwan : Left-Handed Girl

Tunisie : The Voice of Hind Rajab

Outre le Meilleur long métrage international, l'Académie a également dévoilé ses films présélectionnés dans les catégories suivantes : Court métrage d'animation, Casting, Photographie, Long métrage documentaire, Court métrage documentaire, Court métrage de fiction, Maquillage et coiffure, Musique (bande originale), Musique (chanson originale), Son et Effets visuels.

Le vote pour les nominations se déroulera du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026. Les nominations officielles pour la 98e cérémonie des Oscars seront annoncées le jeudi 22 janvier 2026.

Au total, 24 catégories seront récompensées lors de cette édition. Chacune comptera cinq nommés, à l'exception de la catégorie Meilleur film, qui en réunira dix. Les nominations pour ce prix sont déterminées par les membres éligibles des 19 branches de l'Académie.

L'ensemble des tours de vote se déroule en ligne et à bulletin secret, sous la supervision du cabinet d'audit indépendant PricewaterhouseCoopers.

La 98e cérémonie des Oscars se tiendra le dimanche 15 mars 2026 au Dolby Theatre de l'Ovation Hollywood, à Los Angeles. Elle sera retransmise en direct sur la chaîne ABC et diffusée dans plus de 200 territoires à travers le monde.

L'Académie des arts et des sciences du cinéma, qui regroupe plus de 11 000 artistes et professionnels de l'industrie, est l'institution la plus prestigieuse du cinéma mondial. Elle décerne chaque année les Oscars, ainsi que les Governors Awards et les Prix scientifiques et techniques, et mène, à travers sa Fondation, des actions éducatives, culturelles et de préservation du patrimoine cinématographique.