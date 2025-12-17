Sénégal: Partenariat institutionnel - L'Assemblée nationale et la Banque mondiale scellent une alliance stratégique

Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a accordé, hier, mardi, une audience solennelle à la directrice des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, Keiko Miwa. Cette rencontre de haut niveau a permis de jeter les bases d'une collaboration accrue, alignée sur les ambitions de transformation structurelle du pays.

Dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et économiques du Sénégal, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a accordé, hier, mardi 16 décembre, une audience solennelle à Keiko Miwa, directrice des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal.

Cette rencontre entre les deux autorités a posé les jalons d'une collaboration accrue, alignée sur les ambitions de transformation structurelle du pays.

Dès l'entame des échanges, Mme Miwa a tenu à exprimer sa « profonde considération envers le chef du Parlement sénégalais », saluant tout particulièrement son bilan à la tête du ministère des Transports.

Elle a ainsi loué la pertinence des réformes audacieuses qu'il y a impulsées, soulignant leur rôle moteur dans la modernisation des infrastructures nationales et l'optimisation du service public, piliers essentiels de l'attractivité économique du Sénégal.

Réaffirmant l'engagement indéfectible de l'institution de Bretton Woods, Keiko Miwa a indiqué que « la Banque mondiale est prête à intensifier son appui financier et technique ».

Cette volonté s'inscrit en parfaite symbiose avec les orientations stratégiques de la « Vision Sénégal 2050 », avec un prisme particulier sur la connectivité et la mobilité.

En réponse, le président El Malick Ndiaye a salué la constance du partenariat liant le Sénégal à la Banque mondiale.

Fort de la légitimité parlementaire, il a réitéré l'engagement de l'Assemblée nationale à légiférer pour instaurer un cadre normatif sécurisant et incitatif, propice au déploiement des grands projets structurants.

Le président Ndiaye a aussi saisi cette opportunité pour porter un plaidoyer fort en faveur du Plan de redressement économique et social (Pres) du gouvernement.

Évoquant l'exercice de transparence sans précédent mené sur la dette et le déficit budgétaire, il a invité « la Banque mondiale à accroître son soutien pour consolider les premiers résultats encourageants de cette politique de rigueur et de relance ».

Les discussions ont également permis d'identifier des axes de coopération concrets, notamment « la revitalisation du secteur ferroviaire et la sécurisation foncière ».

À cet égard, El Malick Ndiaye a manifesté la pleine disponibilité du Parlement, à travers la Commission de l'Aménagement du territoire, pour accompagner la mise en oeuvre du Projet de cadastre national et de sécurisation foncière (Procassef).

L'audience s'est conclue sur une note de convergence mutuelle : la nécessité de bâtir une croissance durable, inclusive et équitable, où la coopération bilatérale devient le levier d'un développement au service direct et tangible des populations sénégalaises.