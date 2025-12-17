Maroc: Le Festival international de théâtre 'Noun' célèbre la créativité et l'excellence

Le rideau est tombé, samedi soir à Fquih Ben Salah, sur la 6ème édition du Festival international de théâtre "Noun", organisée sous le thème "Le théâtre, levier du développement territorial intégré".

Initiée par la troupe "Noun et Arts", cette manifestation, marquée par la célébration de la créativité et de l'excellence artistique, a offert, six jours durant, une programmation riche conjuguant spectacles de qualité et hommages vibrants à des personnalités ayant marqué de leur empreinte les scènes culturelle et médiatique.

La cérémonie de clôture, rehaussée par la présence de responsables locaux, d'acteurs culturels et d'un large public, a été l'occasion de rendre un hommage appuyé à l'acteur Abderrahim Meniari et à la journaliste Rajaa Khaled, ainsi qu'à d'autres figures artistiques, en reconnaissance de leurs parcours professionnels exceptionnels et de leur apport qualitatif dans leurs domaines respectifs.

Figure emblématique des planches, Abderrahim Meniari a accumulé une riche expérience théâtrale, alliant présence scénique et engagement dans des oeuvres conjuguant dimension esthétique et portée humaine, ce qui lui a valu une large estime dans les milieux artistiques.

De son côté, Rajaa Khaled, consultante en communication institutionnelle, affiche une expérience de plus de 34 ans, jalonnée par un parcours multidimensionnel dans les domaines des médias et de la communication.

Cette édition, qui a porté le nom de la grande artiste Fadila Benmoussa, a également mis à l'honneur les artistes Noujoum Zohra et Abdelfattah Achik, ainsi que le journaliste Mohamed Hafidi, saluant ainsi leurs contributions respectives à l'enrichissement du paysage médiatique et du théâtral national.

Ces distinctions s'inscrivent dans la volonté du festival de consacrer la culture de la reconnaissance et de faire du théâtre un espace de dialogue et d'ouverture sur des parcours où l'art et la vie s'entrecroisent pour façonner la mémoire théâtrale marocaine.

Au volet programmation, le festival, soutenu par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a proposé un éventail de pièces nationales et internationales, des ateliers de formation et des signatures de livres. La dimension internationale a été assurée par deux représentations venues de Belgique et d'Italie, explorant les dualités de la douleur et de l'espoir, du réel et de l'imaginaire.

La participation marocaine s'est distinguée par quatre représentations théâtrales reflétant la diversité des expériences et des styles artistiques, favorisant ainsi le dialogue créatif entre le théâtre national et international.

En ouverture, le festival avait présenté la pièce documentaire "Moujiza" (Miracle) de la troupe organisatrice, interprétée par trente jeunes bénéficiaires des programmes de formation théâtrale, illustrant l'ouverture de l'événement sur les jeunes talents.

Dans une allocution de circonstance, le directeur du festival, Abdeljalil Abouanane, a souligné que cette édition a constitué une étape marquante tant au niveau de la programmation que de l'interaction avec le public, réaffirmant l'ambition du festival de consacrer le théâtre comme levier de développement culturel et territorial.

Avec la clôture de sa 6ème édition, le Festival international "Noun" confirme, selon ses initiateurs, son statut de rendez-vous incontournable contribuant à l'animation de la dynamique artistique à Fquih Ben Salah et au renforcement du rôle du théâtre comme vecteur de développement et de lien social.