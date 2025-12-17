Maroc: Quinze courts métrages en lice lors du Festival national du film d'amateurs de Settat

La ville de Settat accueillera, du 23 au 27 décembre courant, la 17ème édition du Festival national du film d'amateurs (FNFA).

Selon un communiqué de l'Association du 7ème art (ASA), cette édition proposera une programmation artistique variée, dont la compétition officielle au cours de laquelle 15 courts-métrages seront en lice pour les différents prix.

Ces oeuvres ont été sélectionnées parmi 80 films reçus par le comité d'organisation. Le jury de cette édition sera présidé par le réalisateur Yassine Fennane, et composé de Majida Benkirane, Abdelkrim Wakrim, Noureddine Mouabid et Jamila El Haouni, a précisé le communiqué.

Cette édition du FNFA sera également marquée par l'organisation de quatre ateliers de formation, dont devraient bénéficier environ 120 participants issus de différentes tranches d'âge, ajoute-t-on de même source, notant qu'il s'agit d'un atelier d'écriture de scénario, d'un atelier d'interprétation et de jeu d'acteur, d'un atelier de prise de vue cinématographique, ainsi que d'un atelier d'analyse filmique.

Dans le cadre de son ouverture culturelle et de la consolidation de la tradition d'échange cinématographique, le festival accueillera, dans la section Panorama, l'institution "Écrans du cinéma de la femme palestinienne", avec la projection d'une sélection de ses films. Seront également projetés les films du projet "Gaza à distance zéro", supervisé par le réalisateur palestinien Rashid Masharawi, tout au long des journées du festival.

Par ailleurs, cette édition connaîtra l'organisation d'un colloque intellectuel sous le thème "L'audace créative dans le cinéma marocain : approches et structures", avec la participation du réalisateur Hicham Lasri, de l'écrivaine et créatrice Rita El Khayat, ainsi que des critiques Moulim El Aroussi et Said El Mazouari.

Le programme prévoit également une rencontre de communication au profit des réalisateurs en compétition, animée par un représentant de l'Association omanaise du cinéma, visant à présenter l'initiative "Réalise ton film à Oman", la cartographie des festivals cinématographiques du Sultanat d'Oman, ainsi que les modalités de participation.

Dans le cadre des activités parallèles de cette manifestation, les invités du festival assisteront à une master class donnée par le président du jury, le réalisateur Yassine Fennane.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture du FNFA se tiendront au Centre culturel de Settat, tandis que les rencontres et colloques seront organisés à l'Université Hassan Ier de Settat. Les ateliers de formation auront lieu au Centre culturel et au Lycée technique de la ville.

Bouillon de culture

Election

Le critique cinématographique Mohamed Chouika a été élu nouveau président de l'Association marocaine des critiques de cinéma (AMCC), succédant à Khalil Demmoun. L'élection de M. Chouika, également écrivain, est intervenue lors de l'Assemblée générale de l'AMCC tenue dimanche à Casablanca, marquée par l'examen des rapports moral et financier, approuvés à l'unanimité.

Les résultats du scrutin ont abouti à la mise en place d'un nouveau bureau dirigeant composé, outre Mohamed Chouika, de Leïla Cheradi en tant que vice-présidente, Mohamed Bouaidi comme secrétaire général, Slimane El Hakioui en qualité de SG adjoint, Saïd Labib, trésorier, Bouchta Ferkzid comme son adjoint, ainsi que Mohamed Abid, conseiller chargé de la communication.

Fondée en 1995, l'AMCC est membre de la Fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI) et la Fédération africaine de la critique cinématographique. À travers diverses activités, notamment des colloques, des journées de formation et des publications, l'association oeuvre à la promotion de la critique cinématographique, à la diffusion de la culture du 7e art et à l'accompagnement des évolutions du cinéma marocain.