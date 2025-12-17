Maroc: Marché des capitaux - 97,82 MMDH de levées à fin octobre

16 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Les levées de capitaux ont atteint 97,82 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2025, contre 85,91 MMDH à la même période un an auparavant, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Ces levées se répartissent sur les émissions de titres de créances négociables (TCN) avec 58,45 MMDH, les émissions obligataires (34,8 MMDH) et les émissions de titres de capital, précise l'AMMC qui vient de publier ses indicateurs mensuels du marché des capitaux.

Concernant l'encours des opérations de prêt emprunt de titres, il a atteint 39,5 MMDH à fin octobre dernier, en hausse de 9% depuis le début de 2025 et de 29% en glissement annuel.

Pour le seul mois d'octobre 2025, les levées de capitaux se sont élevées à près de 14,09 MMDH.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.