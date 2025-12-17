Maroc: Trésor - Le déficit attendu à 3,5% du PIB en 2025

Le Trésor devrait maîtriser son déficit en 2025 à 58,2 milliards de dirhams (MMDH), soit 3,5% du produit intérieur brut (PIB), selon Attijari Global Research (AGR).

La dette du Trésor devrait poursuivre sa hausse en 2025, atteignant 1.140 MMDH contre 1.082 MMDH en 2024, prévoit AGR dans son dernier rapport "Budget Focus", précisant que la dette intérieure devrait atteindre 830 MMDH en 2025, en hausse de +2,3% par rapport à son niveau à fin 2024, tandis que la dette extérieure devrait augmenter de +14,7%, passant de 270 MMDH en 2024 à 309 MMDH en 2025.

Tenant compte des prévisions de croissance de la loi de Finances pour l'année 2025 à 4,6%, le Trésor devrait maîtriser son ratio d'endettement autour des 68,5% en 2025.

Plus en détails l'endettement intérieur devrait s'établir à 51,2% en octobre 2025 et à 49,9% d'ici la fin de l'année 2025.

Le taux d'endettement extérieur devrait s'accélérer passant de 16,9% à fin 2024 à 18,6% en 2025. Celui-ci se serait établi à 18,7% à fin octobre 2025.