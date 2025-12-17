Afrique de l'Est: Le Soudan et le Soudan du Sud s'accordent sur plusieurs domaines de coopération politique et économique

Le Soudan et le Soudan du Sud ont convenu de former une haute commission économique entre les deux pays, présidée par le Premier Ministre du Soudan et le Vice-Président du Soudan du Sud, d'activer les autres commissions conjointes et d'élargir les partenariats intelligents entre les deux pays, en plus d'échanger le soutien politique et diplomatique au sein des forums régionaux et internationaux.

Cela a été fait dans le communiqué conjoint publié à l'issue de la visite de M. Tut Galwak, conseiller du président Salva Kiir pour les affaires sécuritaires au Soudan.

Le communiqué conjoint a affirmé l'accord des deux pays pour renforcer leur contribution à la réalisation de la paix et de la stabilité dans les deux pays et leur accord pour faciliter les importations et les exportations du secteur pétrolier et d'autres marchandises en attribuant une zone libre à Port Soudan.

Le membre du Conseil de Souveraineté et commandant général adjoint des Forces armées, Lieutenant-général Shamseddin Kabashi, a reçu le conseiller et la délégation qui l'accompagnait ou la réunion a passé en revue les développements de la situation politique et sécuritaire dans les deux pays.

Le Lieutenant-général Kabashi a souligné l'importance de continuer la coopération et la coordination entre les deux pays dans les différents domaines, et a insisté sur la nécessité de protéger et de gérer les champs pétroliers pour l'intérêt des deux peuples frères.

Pour sa part, le conseiller a souligné la fermeté des relations qui unissent les deux pays et les deux peuples frères, et a assuré l'activation des mécanismes de coopération bilatérale à travers les canaux diplomatiques pour servir les intérêts stratégiques.

Au cours de cette visite, le conseiller et la délégation qui l'accompagnait ont rencontré le Premier ministre, Dr Kamel Al-Tayeb Idris, qui a salué les relations fraternelles et historiques entre les deux pays et les deux peuples, et a apprécié la visite du conseiller, tout en la qualifiant de historique qui intervient dans des circonstances exceptionnelles et délicates.

Il a exprimé son espoir que cette visite contribue à renforcer les relations fraternelles entre les deux pays, soulignant l'intérêt de son gouvernement pour l'activation des accords et des notes d'entente communs.

Il a également affirmé l'engagement du Soudan à oeuvrer avec le gouvernement du Soudan du Sud pour traiter tous les défis rencontrés les deux pays.

Pour sa part, e conseiller Tut a affirmé la fermeté des relations éternelles entre les deux pays, en indiquant que sa visite est venue conformément aux directives par Son Excellence le président Salva Kiir, dans le cadre de la solidarité et du soutien au peuple et au gouvernement soudanais, et dans le but de rétablir la paix et d'échanger les intérêts, soulignant que la paix au Soudan du Sud ne sera atteinte qu'avec la réalisation de la paix au Soudan.

Il a exprimé son espoir d'accueillir Son Excellence le Premier ministre à Juba dans les plus brefs délais, en réponse à l'invitation qui lui a été adressée par son frère, Son Excellence le Vice-Président de la République du Soudan du Sud, chef du secteur économique, conformément aux instructions par Son Excellence le Président Salva Kiir.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Soudan du Sud a rencontré le ministre adjoint des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, où ils ont abordé le progrès des relations bilatérales entre les deux pays et souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales, la coordination et la consultation entre les deux pays sur les questions régionales et internationales. Ils ont également convenu d'échanger les visites et de réactiver les commissions mixtes.

Dans le cadre de cette visite, le ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan du Sud a rencontré le ministre de l'Intérieur, Babiker Samra, en présence du directeur général de la police et d'un certain nombre de dirigeants de la police soudanaise.

La réunion a passé en revue les défis rencontrés les citoyens des deux pays en matière d'immigration et de séjour.

Il a été convenu que les autorités compétentes des deux pays devaient prendre en charge, protéger et aider les ressortissants des deux États. Les deux hommes ont souligné l'importance des visites réciproques, de l'activation des accords et des notes d'entente, ainsi que de la création d'une commission technique conjointe entre les ministères de l'Intérieur des deux pays.

le conseiller Galwak et la délégation qui l'accompagnait ont tenu une réunion fructueuse au ministère du Pétrole visant à renforcer la coopération, la consultation et la coordination entre les deux pays dans les différents domaines du pétrole, y compris la sécurisation, le fonctionnement et la gestion des champs pétroliers de Heglig et Bambo, en particulier après les attaques dont la région a récemment fait l'objet.