À l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'usine d'assemblage de la société Industrie sénégalaise de véhicules militaires (Isevem), hier, dans les locaux de l'usine à Diamniadio, Karamoko Guindo, directeur administratif et des opérations, a réaffirmé la volonté du Sénégal de faire de l'industrie de défense un levier de développement, de formation, d'innovation et d'emplois qualifiés. À ce titre, il a assuré que les véhicules de l'Isevem seront de qualité et adaptés à l'environnement africain.

Le Sénégal vient de franchir une étape majeure dans la consolidation de sa souveraineté industrielle et sécuritaire.

Hier, à Diamniadio, la société Industrie sénégalaise de véhicules militaires (Isevem) a inauguré son usine d'assemblage en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

À cette occasion, son directeur administratif et des opérations, Karamoko Guindo, a souligné la portée stratégique du projet, qui « engage le Sénégal sur la voie d'une armée moderne, agile et technologiquement crédible ».

Selon lui, la modernisation des Forces de défense et de sécurité ne peut être dissociée de la maîtrise industrielle.

« Une armée moderne a besoin d'un socle productif solide, local, capable d'anticiper, d'innover et de s'adapter », a-t-il soutenu.

Karamoko Guindo a ainsi rappelé que l'Isevem s'inscrit dans cette ambition de doter le Sénégal d'une capacité industrielle crédible dans un contexte géopolitique en mutation rapide.

Dans cette perspective, le directeur des opérations de l'Isevem a assuré que les véhicules qui sortiront de la chaîne de production répondront aux mêmes standards de qualité, de sécurité et de performance que ceux assemblés dans les usines Kia Motors en République de Corée.

« Ils seront robustes, fiables et conçus pour répondre aux réalités opérationnelles et aux exigences spécifiques des environnements africains », a-t-il renchéri.

Poursuivant, M. Guindo a souligné qu'au-delà de l'assemblage, l'usine se veut un levier structurant pour l'économie nationale.

« Cette usine n'est pas seulement un site d'assemblage, elle est un outil stratégique au service de la structuration d'une filière industrielle nouvelle », a-t-il expliqué, mettant en avant la création d'emplois qualifiés, la formation de la jeunesse et l'émergence d'un tissu de sous-traitants locaux.

« Isevem s'inscrit dans les orientations de la vision Sénégal 2050, en contribuant à la modernisation de l'appareil productif, au renforcement du contenu local, à la montée en compétences de la main-d'œuvre et à l'émergence d'un tissu de sous-traitants nationaux », a-t-il martelé.