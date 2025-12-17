Gabon: MADIGIPAIE - Une avancée majeure pour le Gabon de la 5è République

Le Ministère de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation a procédé au lancement officiel du programme MADIGIPAIE, une initiative structurante portée par le Gouvernement pour moderniser et sécuriser les paiements publics.

Ce programme est mis en œuvre en partenariat avec la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) et le Groupement Interbancaire Monétaire de l'Afrique Centrale (GIMAC), témoignant de son importance stratégique au niveau communautaire.

La cérémonie s'est tenue en présence des membres du gouvernement , le Gouverneur de la BEAC, du Président de la Fédération des Entreprises du Gabon (FEG), ainsi que de tous l'écosystème financier, soulignant l'adhésion collective autour de cette réforme majeure.

Concrètement, Madigipaie facilite le quotidien du Gabonais que se soit au marché ou dans une administration grâce au QR Code Gimacpay.

Il suffit d'avoir l'application Mobile Money de son opérateur,

d'ouvrir l'application,

et de scanner le QR Code pour payer.

Peu importe l'opérateur de Mobile Money utilisé : le paiement est simple, rapide et sécurisé, sans espèces et sans carte bancaire.

À ce jour, plus de 1 000 QR Codes Gimacpay sont déjà déployés chez les commerçants et les prestataires de services, et le déploiement se poursuit sur l'ensemble du territoire.

À travers Madigipaie, le Gouvernement matérialise la vision du Président de la République et pose une pierre essentielle dans la construction du Gabon de la 5e République : un État moderne, transparent et tourné vers l'innovation, au service des citoyens et de l'économie.