Ile Maurice: L'IA lit votre peau chez SkinUp

En août dernier, SkinUp a ouvert ses portes, devenant une adresse incontournable pour les amateurs de skincare coréen. Mais c'est finalement en décembre qu'est arrivée, pour le plus grand plaisir du public, la pièce manquante : une machine d'analyse cutanée sophistiquée.

Prévue pour le jour du lancement mais retardée, elle a finalement fait son entrée le jour du Black Friday et a immédiatement conquis les visiteurs, raconte l'entrepreneure et fondatrice de SkinUp, Varsha. Qu'at-elle de spécial cette machine, vous demandez-vous ? Elle utilise l'intelligence artificielle (IA). Car des appareils de skin analysis, il y en a déjà ailleurs. Mais cette machine-là, dotée de fonctions avancées et d'une analyse beaucoup plus approfondie, pourrait bien faire des heureux. Et pour l'instant, son utilisation, au stand SkinUp de Bagatelle, est entièrement gratuite.

Selon Varsha, contrairement aux modèles utilisés dans certaines cliniques ou boutiques, qui sont souvent de petits appareils reliés à un iPad, celui de SkinUp, importé de la Corée du Sud, est plus in-depth et surtout alimenté par une IA récente. Il fournit une lecture plus précise et indépendante. Et pas besoin d'un beauty consultant à vos côtés : la machine fonctionne en self-service, les clients peuvent l'utiliser seuls après une première démonstration.

La machine analyse la peau en profondeur grâce à cinq capteurs intégrés. Le client peut enregistrer ses détails... ou choisir de rester anonyme. Une fois le visage positionné, l'appareil scanne automatiquement les zones à problèmes : hydratation, pigmentation, pores, points noirs, sensibilité, signes de l'âge.

Tout cela est rendu possible grâce à la computer vision et à des algorithmes de deep learning, capables de produire des images haute résolution du visage, d'extraire des micro-détails et de les comparer à d'immenses bases de données d'images de peau pour identifier des conditions spécifiques : micro-rides, débuts de pigmentation, irrégularités... et proposer des recommandations véritablement personnalisées. L'interface affiche ensuite un diagnostic complet, que le client peut sauvegarder via un QR code pour suivre l'évolution à chaque visite.

La fondatrice explique avoir noté un vrai besoin. «On conseille nos clients mais ils aiment quand une machine vient confirmer ce qu'on dit. Ça crée de la confiance.» Selon elle, beaucoup de personnes arrivent déjà avec des idées reçues ou des expériences mitigées ailleurs. La machine permet d'objectiver le diagnostic et de renforcer la crédibilité des recommandations, car, dit-elle, les personnes ont tendance à faire davantage confiance aux machines.

Depuis le Black Friday, SkinUp ne désemplit pas. Plusieurs clients ont testé, acheté les produits recommandés et sont revenus satisfaits. L'expérience plaît tout particulièrement aux adolescents et jeunes adultes, souvent attirés par le côté technologique.

Une seule machine est disponible pour l'instant. L'espace de Bagatelle ne permet pas d'en installer davantage. Mais SkinUp prévoit l'ouverture de nouveaux magasins dans les années à venir, et chaque boutique devrait être équipée de son propre analyseur.

Pour l'instant, l'accès reste gratuit, le temps de permettre au public de découvrir la technologie et d'observer son utilisation. Le tarif éventuel sera décidé plus tard, après la phase de test.