Cote d'Ivoire: Abdul Akim, élu nouveau président de la Mupa

El Hadj Abdul Akim Oduloye est le nouveau président de la Mutuelle du Personnel d'Al Bayane (Mupa). Il a été élu Le lundi 15 décembre 2025, à la suite des élections où il était le seul candidat en lice. Son mandat de deux ans s'articule autour de cinq volets : social, fraternité, religieux, partenariat et bonne gouvernance.

C'est presqu'à l'unanimité que le nouveau président a été élu par 97 agents sur les 110 que compte le groupe Al Bayane à travers toute l'étendue du territoire national, soit un taux de 88,18%.

Il succède à Assetou Koné. Rédacteur en chef de la Télévision, Abdul Akim est journaliste au groupe média Al Bayane depuis plus de 15 ans. Présentateur et animateur rompu au micro, il est expert en ingénierie du genre, diplômé de la 7e promotion en Genre de la Chaire Unesco Eau femmes et Pouvoir de Décisions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son programme d'actions pour les deux prochaines années, il entend créer un fonds de solidarité d'urgence pour les cas de maladie, de décès, ou de situations exceptionnelles ; soutenir financièrement les membres en difficulté à obtenir un terrain ; organiser des séances de prière pour les membres de la Mupa et le groupe ; organiser une journée de prière pour les agents décédés. Sur le volet partenariat, le nouveau président compte signer des conventions avec des structures pour des réductions avec les cartes de la Mupa. Un accent particulier sera mis sur la bonne gouvernance à travers la publication trimestrielle du rapport financier pour garantir la transparence.

El Hadj Abdul Akim est marié et père de 4 enfants.