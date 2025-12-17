Cote d'Ivoire: L'Institut Pasteur se projette vers 2030 avec un nouveau plan stratégique

L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) a ouvert, le mardi 16 novembre 2025 à Abidjan, un atelier de validation de son Plan stratégique 2026-2030. Prévu pour se dérouler sur trois jours, ce cadre de réflexion réunit les responsables administratifs et scientifiques de l'Institut, des partenaires institutionnels nationaux et internationaux, ainsi que des représentants des ministères sectoriels concernés.

Bénéficiant du soutien de CDC GHSA, cet atelier marque une étape déterminante dans la gouvernance et l'orientation stratégique de l'IPCI, institution de référence dans les domaines de la recherche biomédicale, de la santé publique et de la riposte aux épidémies en Côte d'Ivoire. L'objectif est de doter l'Institut d'un document de référence structurant, appelé à guider ses actions et plans opérationnels pour les cinq prochaines années.

Dans son discours d'ouverture, le Directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le Professeur Méité Syndou, a présenté le Plan stratégique 2026-2030 comme une véritable « boussole » devant orienter l'ensemble des décisions et actions de l'institution, à commencer par le plan de travail annuel de 2026. Il a réaffirmé l'ambition de faire de l'IPCI une institution d'excellence, pleinement inscrite dans l'approche One Health, intégrant la santé humaine, la santé animale et la protection de l'environnement.

Le Directeur a rappelé que les missions fondamentales de l'Institut s'articulent autour de quatre piliers majeurs : la recherche scientifique, la formation, la prestation de services, notamment en appui à la prise en charge des malades, ainsi que la surveillance et la détection des maladies à potentiel épidémique.

Pour sa part, le Professeur Touré Offianan André, Directeur scientifique de l'IPCI, a présenté le processus d'élaboration du plan stratégique, fondé sur une méthodologie inclusive et participative. Chercheurs, chefs de départements, responsables d'unités et partenaires institutionnels, dont les ministères de tutelle, ont été associés à cette démarche afin de garantir un document consensuel et adapté aux réalités actuelles.

Selon lui, le plan stratégique accorde une place centrale aux avancées scientifiques et technologiques, notamment les biotechnologies, la génomique et l'intelligence artificielle, tout en mettant l'accent sur la valorisation des résultats de la recherche au profit des populations et du développement socio-économique du pays.

Les travaux sont organisés autour de six groupes thématiques, correspondant aux priorités stratégiques définies. À l'issue de l'atelier, plusieurs livrables sont attendus, dont un diagnostic stratégique et organisationnel, un plan d'action quinquennal, un cadre de performance et un mécanisme de suivi-évaluation. À l'horizon 2030, l'IPCI ambitionne ainsi de renforcer son rayonnement national et international dans un contexte de défis sanitaires et environnementaux de plus en plus complexes.